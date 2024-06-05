Скоро з'являться найшвидші у світі процесори для ПК і нові ШІ-чипи: хто їх зробить

AMD представила новітній ШІ-процесор MI325X. Очікується, що ця вдосконалена версія серії MI300 надійде в продаж у четвертому кварталі 2024 року.

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На виставці технологій Computex у Тайбеї AMD оголосила, що впродовж наступних двох років розроблятиме чипи штучного інтелекту, щоб кинути виклик домінуванню Nvidia, пише Interesting engineering.

Варто зазначити, що частка Nvidia на ринку напівпровідників для штучного інтелекту (ШІ) становить майже 80%.

AMD анонсувала нову серію ШІ-чипів під назвою MI350, яка, як очікують, буде доступна у 2025 році. За даними компанії, MI350 працюватиме у 35 разів краще під час виведення, ніж наявна нині серія MI300. А серія чипів MI400 з'явиться у 2026 році і буде заснована на архітектурі нового типу під назвою Next.

Релізи та анонси AMD з'явилися всього через день після того, як Nvidia випустила свій ШІ-чіп наступного покоління Rubin. Він є наступником моделі Nvidia Blackwell, про яку було оголошено раніше цього року. Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг оголосив, що компанія буде щорічно випускати нові ШІ-чипи. AMD планує зробити те ж саме і сподівається кинути виклик нинішньому лідеру ринку.

Серія Ryzen AI 300 для ноутбуків з ШІ конкуруватиме з процесорами Intel Lunar Lake і Qualcomm Snapdragon X. AMD також співпрацює з Microsoft, щоб ці чипи могли використовуватися в її ноутбуках з чат-ботом Copilot.

На Computex у понеділок компанія AMD також представила архітектуру центрального процесора Zen 5 наступного покоління та архітектуру NPU XDNA 2 GPU, що забезпечує роботу нових чипів AMD Ryzen серії 9000 для ігрових ПК і процесорів Ryzen AI третього покоління для ультрабуків. За даними компанії, процесори третього покоління виконуватимуть до 50 трильйонів операцій на секунду (TOP), що дасть змогу реалізувати на пристрої різні можливості ШІ.

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У Китаї великі проблеми: 7-нм чипи працюють гірше, ніж очікувалося, їх хочуть поліпшити

Серія Ryzen AI 300 оснащена новим нейронним процесором XDNA 2 з продуктивністю до 50 TOP, 12-ядерним центральним процесором і новим графічним процесором на базі архітектури RDNA 3.5 з до 16 обчислювальних блоків на флагманському процесорі AMD Ryzen AI 9 HX 370. Нова серія Ryzen 9000 для настільних комп'ютерів стане найшвидшими у світі процесорами для споживчих ПК для ігор і створення контенту, заявив виробник. Очікується, що обидві серії вийдуть у липні цього року.

Раніше ми писали про те, що Китай все одно отримає ШІ-чіпи Nvidia і купуватиме їх зі знижкою. За словами джерел, чипи Nvidia H20 продаються в Китаї зі знижкою 10%. Процесори коштують дешевше, ніж китайські Huawei Ascend 910B.