Дроны станут умнее: первая в мире навигационная технология позволит БПЛА летать вслепую

Схемы, разработанные компанией OSCP из Монреаля, обеспечивают высокоточную навигацию даже без сигналов GPS.

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Канадская фирма One Silicon Chip Photonics (OSCP) разработала экономически эффективную инерциальную оптическую систему, которая по точности не уступает навигационным датчикам, используемым в авиационной отрасли. Об этом пишет Interesting engineering.

Сообщается, что новые схемы в 10 раз точнее, чем блоки инерциальных измерений микроэлектромеханических систем (MEMS IMU), обычно используемые в коммерческих приложениях. OSCP утверждает, что новая технология будет способствовать массовому внедрению автономных систем в автономные транспортные средства и дроны. В компании считают, что "глупые" дроны станут "умными" благодаря навигационным технологиям, обеспечивающим высокоточную навигацию даже при отсутствии сигналов спутниковой cистемы GPS.

Раньше фотонная технология требовала громоздких и дорогостоящих преобразователей для замены проводов на волокна. Теперь микрофотоника и электронные компоненты могут быть интегрированы на уровне чипа, позволяя передавать всю информацию по одному волокну. Технология оптической микроэлектромеханической системы устраняет ограничения электроники, обеспечивая более быструю передачу данных и большую пропускную способность. OSCP разрабатывает и производит высокопроизводительные датчики движения с использованием кремниевой фотоники. Эти датчики используют технологию фотонной интегральной схемы (PIC) и MEMS для измерения ускорения и вращения объекта. OSCP стремится полностью интегрировать оптические компоненты в чип PIC, уменьшая размер, вес и энергопотребление, а также устраняя затраты на сборку.

Однако поиск более доступных и точных навигационных датчиков по-прежнему остается серьезной проблемой для производителей дронов. Дроны и автономные транспортные средства (AV) в значительной степени полагаются на сенсорные технологии для навигации. До недавнего времени основное внимание в технологии AV-навигации уделялось комбинации датчиков, каждый из которых имел критические ограничения. По данным OSCP, еще одна серьезная проблема заключается в том, что многим дронам и AV приходится работать в требовательных или агрессивных средах, где GPS недоступен, что делает исключительную точность критически важной.

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OSCP недавно получила начальное финансирование в размере 1,2 млн долларов от 7percent Ventures и 2050 Capitol.

"Мы считаем, что технология, разработанная OSCP, будет иметь жизненно важное значение для облегчения и ускорения темпов, с которыми автономный транспорт и мобильности смогут реализовать свой потенциал", — сказал Гарри Морган из 7percent Ventures.

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