Дрони стануть розумнішими: перша у світі навігаційна технологія дасть змогу БПЛА літати наосліп

Схеми, розроблені компанією OSCP з Монреаля, забезпечують високоточну навігацію навіть без сигналів GPS.

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Канадська фірма One Silicon Chip Photonics (OSCP) розробила економічно ефективну інерціальну оптичну систему, яка за точністю не поступається навігаційним датчикам, використовуваним в авіаційній галузі. Про це пише Interesting engineering.

Повідомляється, що нові схеми в 10 разів точніші, ніж блоки інерціальних вимірювань мікроелектромеханічних систем (MEMS IMU), які зазвичай використовуються в комерційних додатках. OSCP стверджує, що нова технологія сприятиме масовому впровадженню автономних систем в автономні транспортні засоби та дрони. У компанії вважають, що "дурні" дрони стануть "розумними" завдяки навігаційним технологіям, що забезпечують високоточну навігацію навіть за відсутності сигналів супутникової системи GPS.

Раніше фотонна технологія вимагала громіздких і дорогих перетворювачів для заміни дротів на волокна. Тепер мікрофотоніка та електронні компоненти можуть бути інтегровані на рівні чіпа, даючи змогу передавати всю інформацію по одному волокну. Технологія оптичної мікроелектромеханічної системи усуває обмеження електроніки, забезпечуючи більш швидку передачу даних і велику пропускну здатність. OSCP розробляє і виробляє високопродуктивні датчики руху з використанням кремнієвої фотоніки. Ці датчики використовують технологію фотонної інтегральної схеми (PIC) і MEMS для вимірювання прискорення і обертання об'єкта. OSCP прагне повністю інтегрувати оптичні компоненти в чип PIC, зменшуючи розмір, вагу та енергоспоживання, а також усуваючи витрати на складання.

Однак пошук більш доступних і точних навігаційних датчиків, як і раніше, залишається серйозною проблемою для виробників дронів. Дрони й автономні транспортні засоби (AV) значною мірою покладаються на сенсорні технології для навігації. До недавнього часу основна увага в технології AV-навігації приділялася комбінації датчиків, кожен з яких мав критичні обмеження. За даними OSCP, ще одна серйозна проблема полягає в тому, що багатьом дронам і AV доводиться працювати у вимогливих або агресивних середовищах, де GPS недоступний, що робить виняткову точність критично важливою.

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OSCP нещодавно отримала початкове фінансування в розмірі 1,2 млн доларів від 7percent Ventures і 2050 Capitol.

"Ми вважаємо, що технологія, розроблена OSCP, матиме життєво важливе значення для полегшення і прискорення темпів, з якими автономний транспорт і мобільності зможуть реалізувати свій потенціал", — сказав Гаррі Морган із 7percent Ventures.

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