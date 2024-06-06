"Умное" оружие будущего против систем ПВО: что известно о новом беспилотнике FEANIX

Беспилотник-камикадзе оснастят боеголовкой для физического уничтожения вражеской техники, а также средствами для создания радиоэлектронных помех.

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Немецкий производитель оружия Diehl Defense ведет переговоры с вооруженными силами Германии о разработке и финансировании будущего беспилотника одноразового использования FEANIX. О сделке, которая может быть заключена в этом году, пишет Breaking Defense.

В вооруженных силах Германии не подтвердили и не опровергли данные переговоры, заявив, что находятся в постоянном контакте с промышленностью по поводу возможных подвижек в оборонном секторе.

На днях Diehl Defense представила на выставке в Берлине концепцию нового дрона FEANIX, название которого расшифровывается, как Future Effector — Adaptable, Networked, Intelligent, Xpendable (Эффектор будущего — адаптируемый, сетевой, интеллектуальный, расходный материал).

Платформа FEANIX имеет модульную конструкцию, может быть интегрирована с целым рядом различных полезных нагрузок, как летальных так и не летальных, датчиков и пр.

В компании сообщили, что программа разработки, как ожидается, начнется в начале 2030-х годов. До сих пор Diehl самостоятельно финансировала первоначальный этап проектирования, уделяя особое внимание возможностям воздушного, наземного и морского базирования, чтобы соответствовать многодоменными эксплуатационными требованиями.

Компания планирует разработать испытательную платформу примерно к 2028 году, а прототип будет построен собственными силами на заводе Diehl в Юберлингене. Тестирование дрона будет осуществляться до 2030 года.

Инженеры планируют оснастить носовую часть FEANIX боеголовкой, постановщиком помех или другой полезной нагрузкой, а корпус приведет в движение воздушно-реактивный двигатель. Основными задачами беспилотника станут подавление и уничтожение сил ПВО противника.

Планируется, что дроны будут работать как по одному, так и в составе небольшого роя — 5 или 6 штук. Таким образом глушение станет более эффективным, равно как и атаки. А еще рой может образовать объединенную и эффективную сеть передачи данных.

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В компании уверены, что дроны намного лучше пилотируемых самолетов, они маневреннее и дешевле, а потому тх можно будет использовать во время миссий, не жалея.

Как пишет сайт The Warzone, появление FEANIX указывает на растущий интерес к более дешевым авиационным системам, все больше сокращающим разрыв между боеприпасами воздушного базирования и дронами с искусственным интеллектом, способными работать вместе с пилотируемыми истребителями. Тем временем США планируют испытать недорогие модели крылатых ракет большой дальности, которые могут использоваться ВВС против армии Китая, если вспыхнет конфликт в Тихом океане. Хотя номенклатура другая, FEANIX, похоже, попадает в эту категорию.

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