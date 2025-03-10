Правоохранители ошиблись квартирой и во время "задержания" избили профессора университета

Полицейские под взрывы выломали дверь, ворвались в квартиру профессора и избили его. Его жене приставили пистолет к голове, а затем супругов заковали в наручники.

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В Германии правоохранители попали в беду. Они проводили операцию по задержанию преступника, который находился в розыске, но ошиблись квартирой и задержали преподавателя местного университета, которого еще и избили за сопротивление. Об этом сообщает немецкое издание BILD.

Инцидент произошел в городе Билефельд. Спецподразделение SEK, проводившее спецоперацию по задержанию разыскиваемого преступника, по ошибке ворвалось в квартиру и жестоко избило университетского преподавателя. Вместе с доктором Амиром Джаханиан-Наджафабади досталось и его жене.

"Я услышал громкий взрыв. За стеклянной дверью увидел вооруженных людей в масках и подумал, что умру", — рассказал Джаханиан-Наджафабади.

Полицейские выломали дверь, ворвались в квартиру профессора, поймали его и бросили на кровать, где нанесли несколько ударов. Его жене приставили пистолет к голове, а затем супругов заковали в наручники.

"Когда я назвал свое имя, они поняли, что напали не на того человека", — вспоминает преподаватель.

Осознав свою ошибку, полицейские вытерли кровь с пострадавшего и ушли. Джаханиан-Наджафабади попал в больницу после визита силовиков. В полиции лишь выразили сожаление по поводу этого инцидента.

"Мы очень сожалеем, что в результате полицейской операции получил травмы невинный человек", — сообщили там.

Напомним, что в США медики спутали пациенток и одну из них привезли в дом другой и уложили в кровать. Ее сын едва не потерял сознание.

Также ранее сообщалось, что команда строителей ошиблась квартирой и принялась ремонтировать кухню другой женщины.