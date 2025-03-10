Правоохоронці помилилися квартирою і під час "затримання" відлупцювали професора університету

Поліцейські під вибухи виламали двері, увірвалися до квартири професора і побили його. Його дружині приставили пістолет до голови, а потім подружжя закували в кайданки.

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У Німеччині правоохоронці потрапили у халепу. Вони проводили операцію із затримання злочинця, який перебував у розшуку, але помилилися квартирою і затримали викладача місцевого університету, якого ще й побили за пручання. Про це повідомляє німецьке видання BILD.

Інцидент стався у місті Білефельд. Спецпідрозділ SEK, який проводив спецоперацію із затримання злочинця у розшуку, помилково увірвався до квартири і жорстоко побив університетського викладача. Разом із доктором Аміром Джаханіан-Наджафабаді дісталося і його дружині.

"Я почув гучний вибух. За скляними дверима побачив озброєних людей у ​​масках і подумав, що помру", — розповів Джаханіан-Наджафабаді.

Поліцейські виламали двері, увірвалися до квартири професора, спіймали його і кинули на ліжко, де завдали кількох ударів. Його дружині приставили пістолет до голови, а потім подружжя закували в кайданки.

"Коли я назвав своє ім'я, вони зрозуміли, що напали не на ту людину", — згадує викладач.

Усвідомивши свою помилку, поліцейські витерли кров з постраждалого і пішли. Джаханіан-Наджафабаді потрапив до лікарні після візиту силовиків. У поліції лише висловили жаль щодо цього інциденту.

"Ми дуже шкодуємо, що внаслідок поліцейської операції зазнала травм невинна людина", — повідомили там.

Нагадаємо, що у США медики сплутали пацієнток і одну з них привезли в будинок іншої і вклали у ліжко. Її син ледь не знепритомнів.

Також раніше повідомлялося, що команда будівельників помилилася квартирою і заходилася ремонтувати кухню іншої жінки.