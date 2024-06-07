"Шикарное решение": для ПТРК "Корсар" создали улучшенную батарею, в ВСУ оценили (видео)

Новый аккумулятор вмещает вдвое больше энергии, чем стандартный, а также позволяет военным видеть уровень заряда и проще заряжать.

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Украинские разработчики создали кастомную батарею для противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корсар", которая имеет вдвое большую от заводской емкость и оборудована индикатором заряда. Об этом сообщила национальная платформа украинских изобретателей и изобретений военного времени Brave Inventors в Facebook.

Батарея имеет такие же габариты, как и заводская, при этом ее емкость вдвое больше — 153 Вт-ч. Масса аккумулятора составляет 900 граммов, размеры — 150×82×43 миллиметра. Разработчики добавили порты USB Type-C и Micro USB, поэтому если рядом нет заводского зарядного устройства, то можно использовать любую телефонную зарядку. Кроме того, батарея получила индикатор, позволяющий военным отслеживать заряд. Стоимость изобретения — 3 900 гривен.

Новая батарея для ПТРК "Корсар" Фото: Brave Inventors

"Знаете уровень заряда, а значит уверены в своем оружии!" — подчеркнули в Brave Inventors.

Украинский военнослужащий с позывным Джек, который пользуется ПТРК в комментарии Фокусу отметил, что иметь запасные батареи всегда хорошо, к тому же упомянутая батарея позволяет увидеть заряд. По его словам, наличие дополнительных портов — хорошее решение, потому что стандартное зарядное устройство не всегда есть под рукой, может потеряться или сломаться в полевых условиях.

"На данном этапе такая батарея является шикарным решением", — отметил военный.

Новый аккумулятор для ПТРК "Корсар"

Собеседник Фокуса также отметил, что ПТРК "Корсар" обычно используется для уничтожения вражеской техники. Этот комплекс является достаточно распространенными на фронте, на уровне с ПТРК "Стугна-П", "Фагот" и "Метис". По словам военного, сегодня на передний план выходят FPV-дроны, поэтому функция ПТРК в основном сводится к узким задачам, точечному уничтожению.

"Опять же, ПТРК — это средство защиты. Отражение атак, в штурм с ним не пойдешь", — отметил военнослужащий.

ПТРК "Корсар" Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, многие литий-ионные батареи, которые питают большую часть военной техники США, полностью или частично производятся в Китае. В Пентагоне обеспокоены тем, что Пекин может усилить контроль над мировым рынком.

Также сообщалось, что агентство перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA) разрабатывает проект под названием "Экспедиционное использование углерода для энергетической устойчивости и стабилизации", цель которого — собирать электроэнергию для зарядки аккумуляторов, используя источники CO2.