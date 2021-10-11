Впервые с 2014 года. Минобороны не заказывало ПТРК у КБ "Луч" на 2022 год (видео)

По словам Олега Коростелева, ныне армия обеспечена на меньше, чем на половину от потребности "Корсаров" и "Стугн".

Гендиректор и генеральный конструктор КБ "Луч" Олег Коростелев в интервью для Донбасс.Реалии заявил, что Минобороны не разместило заказов на 2022 на ПТРК "Корсар" и "Стугна-П".

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По словам Коростелева, такая ситуация происходит впервые за время производства. Раньше ведомство заказывало для армии противотанковые комплексы ежегодно. На данный момент в ВСУ укомплектованы меньше, чем на половину от необходимого.

"Что касается заказов, то к сожалению, на следующий год мы ничего не имеем. То есть, нам не заказывают ни ПТРК "Стугна", ни ПТРК "Корсар". Это впервые за время производства, а так — Минобороны нам заказывало каждый год", — рассказал Коростелев.

Он также отметил, что в украинскую армию в общей сложности поставили несколько сотен пусковых установок "Корсара", несколько сотен "Стугны", и около 7000 ракет к ним. Также на предприятии постоянно дорабатывают комплексы. Добавляются функции позиционирования, связи, наблюдения. В 2020 году был представлен "Корсар" с тепловизионным прицелом.

[ + – ] Видео с тайм-кодом

ПТРК "Стугна-П" — это противотанковый комплекс, который принятый на вооружение ВСУ в 2011 году. Его дальность стрельбы составляет до 5000 м, а бронепробиваемость составляет не менее 800/1100 мм, в зависимости от ракеты. Для поражения цели оператор должен направлять ракету от момента выпуска до момента поражения по цели.

[ + – ] Стугна-П Фото: Википедия

ПТРК "Корсар" — разработан ГККБ "Луч" в 2013 году. Он имеет дальность стрельбы до 2500 метров при бронепробитии 550 мм за динамической защитой. Так же как и в "Стугне" оператор должен вести ракету на всем пути ее следования.

[ + – ] ПТРК "Корсар" Фото: АрміяInform

Напомним, до конца года Украина получит партию ПТРК Javelin.

Отметим, что в июле 2021 года стало известно, что Китай развернул в Тибете ПТРК HJ-12, которые "лучше, чем Javelin".