Уперше з 2014 року. Міноборони не замовляло ПТРК у КБ "Луч" на 2022 рік (відео)

За словами Олега Коростельова, нині армія забезпечена на менше, ніж на половину від потреби "Корсарів" і "Стугна".

Гендиректор і генеральний конструктор КБ "Луч" Олег Коростельов в інтерв'ю для Донбасс.Реалии заявив, що Міноборони не розмістило замовлення на 2022 на ПТРК "Корсар" і "Стугна-П".

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За словами Коростельова, така ситуація відбувається вперше за час виробництва. Раніше відомство замовляло для армії протитанкові комплекси щорічно. Наразі в ЗСУ укомплектовані менше, ніж на половину від необхідного.

"Що стосується замовлень, то на жаль, на наступний рік ми нічого не маємо. Тобто, нам не замовляють ні ПТРК "Стугна", ні ПТРК "Корсар". Це вперше за час виробництва, а так — Міноборони нам замовляло щороку", — розповів Коростельов.

Він також зазначив, що в українську армію в цілому поставили кілька сотень пускових установок "Корсара", кілька сотень "Стугни", і майже 7 000 ракет до них. Також на підприємстві постійно допрацьовують комплекси. Додаються функції позиціонування, зв'язку, спостереження. У 2020 році був представлений "Корсар" із тепловізійним прицілом.

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ПТРК "Стугна-П" — це протитанковий комплекс, який взятий на озброєння ЗСУ в 2011 році. Його дальність стрільби складає до 5 000 м, а бронепробивність становить не менше 800 / 1 100 мм, залежно від ракети. Для ураження цілі оператор повинен направляти ракету від моменту випуску до моменту ураження по цілі.

[ + – ] Стугна-П Фото: Вiкiпедiя

ПТРК "Корсар" — розроблений ДККБ "Луч" у 2013 році. Він має дальність стрільби до 2 500 метрів при бронепробитті 550 мм за динамічним захистом. Так само як і в "Стугні" оператор повинен вести ракету на всьому шляху її проходження.

[ + – ] ПТРК "Корсар" Фото: АрміяInform

Нагадаємо, до кінця року Україна отримає партію ПТРК Javelin.

Зазначимо, що в липні 2021 року стало відомо, що Китай розгорнув у Тибеті ПТРК HJ-12, які "краще, ніж Javelin".