Китай и США боятся воевать друг с другом: у каждой страны есть опасный военный ИИ

США и КНР не могут договориться и урегулировать использование ИИ в военной сфере. Китай опасается, что США делегируют нейросетям управление ядерным оружием.

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Аналитики считают, что Соединенным Штатам и Китаю будет сложно работать вместе над регулированием военного использования искусственного интеллекта (ИИ) из-за отсутствия доверия и гонки за превосходство в этой области. Подробности сообщило издание South China Morning Post.

Военный ИИ не входил в число тем, обсуждавшихся во время личной встречи между министром обороны Китая Донг Цзюнем и его американским коллегой Ллойдом Остином в кулуарах Диалога Шангри-ла в Сингапуре в этом месяце. Некоторые источники заявили, что, возможно, есть более неотложные вопросы, такие как Тайвань и Южно-Китайское море, но растет международное беспокойство по поводу рисков военного ИИ, который обе страны пытаются интегрировать со своими вооруженными силами.

"США максимально быстро и широко применяют ИИ в системах вооружений. Это несет больше рисков для мира, — заявил старший офицер Народно-освободительной армии (НОАК) во время конференции по безопасности в Сингапуре, выступая на условиях анонимности. — И каковы будут последствия, если США будут использовать ИИ в системах ядерного оружия? Это должно привлечь внимание всего мира".

Офицер НОАК также рассказал об усилиях Пекина по управлению рисками, создаваемыми этой технологией, через Организацию Объединенных Наций, а также через собственные предложения Пекина в рамках Глобальной инициативы по управлению ИИ, запущенной в прошлом году. Соединенные Штаты также попытались возглавить эту инициативу, приняв политическую декларацию об ответственном военном использовании ИИ и автономии, к которой присоединились более 50 стран, в число которых не входит Китай.

Две страны провели свои первые переговоры по ИИ в начале мая в Женеве, где официальные лица США выразили обеспокоенность по поводу неправомерного использования ИИ Китаем, в то время как Пекин упрекнул Вашингтон в ограничениях. По мнению аналитиков, Пекин не решается ограничить разработку военного ИИ из-за его потенциального использования в любом будущем конфликте с Вашингтоном. В Пекине также недовольны, что США устанавливают правила применения ИИ, не считаясь с рядом других стран.

В начале мая представитель Госдепартамента США по контролю над вооружениями Пол Дин заявил на онлайн-брифинге, что США взяли на себя обязательство делегировать людям, а не ИИ, принятие решений о развертывании ядерного оружия. Он также призвал Китай и Россию сделать аналогичное заявление. Однако ни КНР, ни РФ таких заявлений пока не сделали.

США, в свою очередь, опасаются раскола в вопросах урегулирования применения ИИ военными. Если Китай не поддержит стратегию США, мы получим несколько параллельных систем с разными наборами правил, которые вряд ли смогут мирно сосуществовать, считает адмирал Роб Бауэр, председатель военного комитета НАТО.

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