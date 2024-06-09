Чат-боты с ИИ очень опасны: эксперт пояснил, какие данные можно украсть с их помощью

Никогда не сообщайте пароли или другие учетные данные для аутентификации ИИ-ботам. Не делитесь с ними своими личными мыслями и интимными подробностями.

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Эксперт в сфере кибербезопасности считают, что чат-боты являются настоящей находкой для хакеров. Изданию The Sun они пояснили, как пользователям следует применять ИИ-ботов, чтобы не стать жертвой преступников в сети.

Чат-боты с искусственным интеллектом становятся умнее, быстрее и доступнее. А поскольку эти системы искусственного интеллекта научились говорить, как люди, может возникнуть соблазн проявить чрезмерное доверие и сообщить им конфиденциальную информацию.

Джейк Мур, советник по глобальной кибербезопасности компании ESET, рассказал, что ИИ-модели, на которых основаны чат-боты по большей части безопасны, но существуют и "подводные камни". По мнению эксперты риск заключается в том, что вся информация, которая поступает от пользователей ботам, может быть раскрыта. Все эти данные хранятся на серверах и потенциально их можно взломать. В таком случае хакеры получат доступ к самой сокровенной информации. Мур просит пользователей не изливать душу чат-ботам.

Важно быть внимательными при использовании чат-ботов, которые не шифруют переписку. Шифрование "искажает" разговоры, поэтому никто не может их прочесть. Доступ к данным может получить лишь тот, у кого есть ключ для расшифровки. Например OpenAI защитила все чаты ChatGPT сквозным шифрованием для платных и бесплатных пользователей. Но некоторые приложения могут взимать плату за шифрование, или не предлагать его вообще.

"Никогда не делитесь конфиденциальной информацией с чат-ботом, — говорит Мартин Дж. Кремер, эксперт по кибербезопасности в KnowBe4. — Возможно, вам придется поделиться кодом бронирования рейса или частью своего адреса с чат-ботом авиакомпании, но вы всегда можете позвонить оператору вместо того, чтобы использовать бот. Никогда не сообщайте пароли или другие учетные данные для аутентификации ИИ-ботам. Не делитесь с ними своими личными мыслями и интимными подробностями".

Ранее мы писали, что эксперт пояснил, как дипфейки могут навредить людям. Любой человек может стать "героем" фейкового видео, для создания которого потребуются секунды. Отличить реальность от подделки весьма сложно.