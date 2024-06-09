Чат-боти зі ШІ дуже небезпечні: експерт пояснив, які дані можна вкрасти з їхньою допомогою

Ніколи не повідомляйте паролі або інші облікові дані для аутентифікації ШІ-ботам. Не діліться з ними своїми особистими думками та інтимними подробицями.

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Експерти у сфері кібербезпеки вважають, що чат-боти є справжньою знахідкою для хакерів. Виданню The Sun вони пояснили, як користувачам слід застосовувати ШІ-ботів, щоб не стати жертвою злочинців у мережі.

Чат-боти зі штучним інтелектом стають розумнішими, швидшими та доступнішими. А оскільки ці системи штучного інтелекту навчилися розмовляти, як люди, може виникнути спокуса проявити надмірну довіру і повідомити їм конфіденційну інформацію.

Джейк Мур, радник із глобальної кібербезпеки компанії ESET, розповів, що ШІ-моделі, на яких засновані чат-боти, здебільшого безпечні, але існують і "підводні камені". На думку експертів, ризик полягає в тому, що вся інформація, яка надходить від користувачів ботам, може бути розкрита. Усі ці дані зберігаються на серверах і потенційно їх можна зламати. У такому разі хакери отримають доступ до найпотаємнішої інформації. Мур просить користувачів не виливати душу чат-ботам.

Важливо бути уважними під час використання чат-ботів, які не шифрують листування. Шифрування "спотворює" розмови, тому ніхто не може їх прочитати. Доступ до даних може отримати лише той, у кого є ключ для розшифрування. Наприклад OpenAI захистила всі чати ChatGPT наскрізним шифруванням для платних і безкоштовних користувачів. Але деякі додатки можуть стягувати плату за шифрування, або не пропонувати його взагалі.

"Ніколи не діліться конфіденційною інформацією з чат-ботом, — каже Мартін Дж. Кремер, експерт із кібербезпеки в KnowBe4. — Можливо, вам доведеться поділитися кодом бронювання рейсу або частиною своєї адреси з чат-ботом авіакомпанії, але ви завжди можете зателефонувати операторові замість того, щоб використовувати бот. Ніколи не повідомляйте паролі або інші облікові дані для автентифікації ШІ-ботам. Не діліться з ними своїми особистими думками та інтимними подробицями".

Раніше ми писали, що експерт пояснив, як діпфейки можуть нашкодити людям. Будь-яка людина може стати "героєм" фейкового відео, для створення якого потрібні секунди. Відрізнити реальність від підробки досить складно.