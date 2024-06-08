ШІ стає дедалі небезпечнішим: експерт пояснив, як діпфейки можуть нашкодити людям

Будь-яка людина може стати "героєм" фейкового відео, для створення якого потрібні секунди. Відрізнити реальність від підробки досить складно.

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Адам Пілтон, консультант із кібербезпеки компанії CyberSmart і колишній детектив, який розслідував кіберзлочини, розповів виданню The Sun про те, наскільки швидко удосконалюються ШІ-технології і чим це загрожує.

Діпфейки використовують штучний інтелект (ШІ) для створення переконливих відеороликів, на яких люди рухаються, говорять і навіть співають. Нейромережі можуть легко клонувати голос будь-якої людини — для цього потрібен запис голосу реальної людини. Файл може бути тривалістю всього кілька секунд.

"ШІ стає дедалі складнішим, — сказав Адам. — Відповіді стають дедалі точнішими, кількість доступних інструментів і ресурсів різко зросла. Ми бачимо діпфейки з більш реалістичною мімікою і голосом. Через це підроблені ролики буде ще важче відрізнити від реальних відео та аудіо".

Експерт зазначив, що створювати діпфейки стає простіше. Нині існує безліч різноманітних застосунків і сервісів, які допомагають створювати їх усім охочим. І час, необхідний для створення підробок, скорочується.

Але попри те, що діпфейки стають дедалі більш просунутими, з'являються нові способи їх виявлення. Як замінив фахівець, технологічні компанії розробляють інструменти для виявлення матеріалів, створених ШІ, тому зловмисникам стає дедалі важче залишитися непоміченими.

Але навіть технології іноді не помічають ознак того, що відео фальшиве. Ось чому Саймон Ньюман, генеральний директор Центру кіберстійкості в Лондоні та член Міжнародної консультативної ради Cyber Expo, попередив, що людям доведеться покладатися на свої власні інстинкти. Дуже важливо ставити питання про контекст відео і запитувати, чи має воно сенс. Це особливо актуально, якщо відео містить сміливу заяву або вимагає термінових дій, пояснив він.

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"Оскільки кіберзлочинці будуть частіше використовувати штучний інтелект, стане набагато важче відрізнити підробку від справжньої", — сказав Саймон виданню.

Раніше ми писали про те, що літак під управлінням ШІ успішно перехопив винищувач ворога. ШІ керував літаком Aero L-29 Delfin під час тестів, контролюючи курс, швидкість і висоту.