Общаться с инопланетянами станет намного проще: как в этом поможет ИИ

Расшифровка новых языков с помощью ИИ может иметь преимущество при изучении языка потенциальных инопланетян.

В научно-фантастическом фильме 2016 года "Прибытие" главная героиня лингвист сталкивается с непростой задачей расшифровки инопланетного языка, состоящего из палиндромных фраз, которые читаются одинаково как в прямом, так и в обратном порядке, написанных круглыми символами. По мере того, как она обнаруживает различные подсказки, разные страны мира интерпретируют сообщения по-разному. Некоторые предполагают, что они несут угрозу. Если бы человечество оказалось в такой ситуации сегодня, нашим лучшим выбором, возможно, было бы обратиться к исследованиям, раскрывающим, как искусственный интеллект (ИИ) разрабатывает языки, считает Олаф Липински из Университет Саутгемптона, пишет Live Science.

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Большинство людей используют по крайней мере один язык для общения с окружающими людьми, но как он появился? Лингвисты размышляют над этим вопросом уже несколько десятилетий, но нет простого способа узнать, как развивался язык.

Хотя люди, возможно, не могут изучить настоящую эволюцию человеческого языка, возможно, моделирование могло бы дать некоторые идеи. Здесь приходит на помощь ИИ.

"Чтобы смоделировать, как может развиваться язык, мы даем агентам (ИИ) простые задачи, требующие общения, например, игру, в которой один робот должен провести другого в определенное место, не показывая ему карту. Мы почти не ограничиваем то, что они могут сказать или как, мы просто даем им задачу и позволяем им решать ее так, как они хотят", — говорит Липински.

Поскольку решение этих задач требует, чтобы агенты общались друг с другом, можно изучить, как их общение развивается с течением времени, чтобы получить представление о том, как может развиваться язык. Методом проб и ошибок агенты ИИ учатся говорить об объектах, которые видят, а их собеседники учатся понимать их.

Но как узнать, о чем они говорят? Если они развивают язык только со своим искусственным собеседником, а не с людьми, как узнать, что означает каждое слово?

"Эта проблема интерпретации является ключевой частью моего исследования", — говорит Липински.

Проблема с языками ИИ сложная, поскольку они могут организовывать информацию способами, совершенно чуждыми человеческим языковым моделям. К счастью, лингвисты разработали сложные инструменты, использующие теорию информации для интерпретации неизвестных языков.

"Мы используем модели в разговорах ИИ, чтобы понять их языковую структуру. Иногда мы находим удивительное сходство с человеческими языками, а иногда обнаруживаем совершенно новые способы общения. Таким образом мы видим, как агенты ИИ разрабатывают свои собственные уникальные способы обмена информацией", — объясняет ученый.

По словам Липински, методы, создаваемые для понимания языков ИИ, могут помочь расшифровать любые будущие сообщения инопланетян. Если получится получить какой-то письменный инопланетный текст вместе с некоторой визуальной информацией, которая относится к тексту, можно использовать те же методы для анализа инопланетного языка.

Как уже писал Фокус, ученые раскритиковали популярный метод поиска инопланетной жизни во Вселенной. Поиск жизни во Вселенной является едва ли не самым масштабным и важным моментом в истории человечества, обещающим открыть нам совершенно новые миры. Однако недавно ученые решили пересмотреть методы, с помощью которых мы ищем ее на других планетах.

Также Фокус писал о том, каким образом инопланетные цивилизации могут получать всю энергию звезд, но не только ту, которую они излучают, а ту, которую можно извлечь из всей массы звезды.