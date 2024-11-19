Спілкуватися з інопланетянами стане набагато простіше: як у цьому допоможе ШІ

Розшифровка нових мов за допомогою ШІ може мати перевагу при вивченні мови потенційних інопланетян.

У науково-фантастичному фільмі 2016 року "Прибуття" головна героїня-лінгвіст стикається з непростим завданням розшифровки інопланетної мови, що складається з паліндромних фраз, які читаються однаково як у прямому, так і в зворотному порядку, написаних круглими символами. У міру того, як вона виявляє різні підказки, різні країни світу інтерпретують повідомлення по-різному. Деякі припускають, що вони несуть загрозу. Якби людство опинилося в такій ситуації сьогодні, нашим найкращим вибором, можливо, було б звернутися до досліджень, що розкривають, як штучний інтелект (ШІ) розробляє мови, вважає Олаф Ліпінскі з Університету Саутгемптона, пише Live Science.

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Більшість людей використовують принаймні одну мову для спілкування з оточуючими людьми, але як вона з'явилася? Лінгвісти розмірковують над цим питанням уже кілька десятиліть, але немає простого способу дізнатися, як розвивалася мова.

Хоча люди, можливо, не можуть вивчити справжню еволюцію людської мови, можливо, моделювання могло б дати деякі ідеї. Тут приходить на допомогу ШІ.

"Щоб змоделювати, як може розвиватися мова, ми даємо агентам (ШІ) прості задачі, які потребують спілкування, наприклад, гру, в якій один робот має провести іншого в певне місце, не показуючи йому мапу. Ми майже не обмежуємо те, що вони можуть сказати або як, ми просто даємо їм завдання і дозволяємо їм розв'язувати його так, як вони хочуть", — каже Ліпінські.

Оскільки розв'язання цих завдань вимагає, щоб агенти спілкувалися один з одним, можна вивчити, як їхнє спілкування розвивається з плином часу, щоб отримати уявлення про те, як може розвиватися мова. Методом проб і помилок агенти ШІ вчаться говорити про об'єкти, які бачать, а їхні співрозмовники вчаться розуміти їх.

Але як дізнатися, про що вони говорять? Якщо вони розвивають мову тільки зі своїм штучним співрозмовником, а не з людьми, як дізнатися, що означає кожне слово?

"Ця проблема інтерпретації є ключовою частиною мого дослідження", — каже Ліпінські.

Проблема з мовами ШІ складна, оскільки вони можуть організовувати інформацію способами, абсолютно чужими людським мовним моделям. На щастя, лінгвісти розробили складні інструменти, що використовують теорію інформації для інтерпретації невідомих мов.

"Ми використовуємо моделі в розмовах ШІ, щоб зрозуміти їхню мовну структуру. Іноді ми знаходимо дивовижну схожість з людськими мовами, а іноді виявляємо абсолютно нові способи спілкування. Таким чином ми бачимо, як агенти ШІ розробляють свої власні унікальні способи обміну інформацією", — пояснює вчений.

За словами Ліпінскі, методи, створювані для розуміння мов ШІ, можуть допомогти розшифрувати будь-які майбутні повідомлення інопланетян. Якщо вдасться отримати якийсь письмовий інопланетний текст разом із деякою візуальною інформацією, що відноситься до тексту, можна використати ті самі методи для аналізу інопланетної мови.

Як уже писав Фокус, вчені розкритикували популярний метод пошуку інопланетного життя у Всесвіті. Пошук життя у Всесвіті є чи не наймасштабнішим і найважливішим моментом в історії людства, що обіцяє відкрити нам абсолютно нові світи. Однак нещодавно вчені вирішили переглянути методи, за допомогою яких ми шукаємо його на інших планетах.

Також Фокус писав про те, яким чином інопланетні цивілізації можуть отримувати всю енергію зірок, але не тільки ту, яку вони випромінюють, а ту, яку можна витягти з усієї маси зірки.