Китай і США бояться воювати одна з одною: у кожної країни є небезпечний військовий ШІ

США і КНР не можуть домовитися і врегулювати використання ШІ у військовій сфері. Китай побоюється, що США делегують нейромережам управління ядерною зброєю.

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Аналітики вважають, що Сполученим Штатам і Китаю буде складно працювати разом над регулюванням військового використання штучного інтелекту (ШІ) через відсутність довіри та перегони за перевагу в цій галузі. Подробиці повідомило видання South China Morning Post.

Військовий ШІ не входив до переліку тем, що обговорювалися під час особистої зустрічі між міністром оборони Китаю Донг Цзюнем і його американським колегою Ллойдом Остіном у кулуарах Діалогу Шангрі-ла в Сінгапурі цього місяця. Деякі джерела заявили, що, можливо, є більш нагальні питання, як-от Тайвань і Південно-Китайське море, але зростає міжнародне занепокоєння з приводу ризиків військового ШІ, який обидві країни намагаються інтегрувати зі своїми збройними силами.

"США максимально швидко і широко застосовують ШІ в системах озброєнь. Це несе більше ризиків для світу, — заявив старший офіцер Народно-визвольної армії (НВАК) під час конференції з безпеки в Сінгапурі, виступаючи на умовах анонімності. — І які будуть наслідки, якщо США використовуватимуть ШІ в системах ядерної зброї? Це має привернути увагу всього світу".

Офіцер НВАК також розповів про зусилля Пекіна з управління ризиками, створюваними цією технологією, через Організацію Об'єднаних Націй, а також через власні пропозиції Пекіна в рамках Глобальної ініціативи з управління ШІ, запущеної минулого року. Сполучені Штати також спробували очолити цю ініціативу, ухваливши політичну декларацію про відповідальне військове використання ШІ та автономію, до якої приєдналися понад 50 країн, до числа яких не входить Китай.

Дві країни провели свої перші переговори щодо ШІ на початку травня в Женеві, де офіційні особи США висловили занепокоєння з приводу неправомірного використання ШІ Китаєм, тоді як Пекін дорікнув Вашингтону за обмеження. На думку аналітиків, Пекін не наважується обмежити розробку військового ШІ через його потенційне використання в будь-якому майбутньому конфлікті з Вашингтоном. У Пекіні також незадоволені, що США встановлюють правила застосування ШІ, не зважаючи на низку інших країн.

На початку травня представник Держдепартаменту США з контролю над озброєннями Пол Дін заявив на онлайн-брифінгу, що США взяли на себе зобов'язання делегувати людям, а не ШІ, ухвалення рішень про розгортання ядерної зброї. Він також закликав Китай і Росію зробити аналогічну заяву. Однак ні КНР, ні РФ таких заяв поки що не зробили.

США, зі свого боку, побоюються розколу в питаннях врегулювання застосування ШІ військовими. Якщо Китай не підтримає стратегію США, ми отримаємо кілька паралельних систем із різними наборами правил, які навряд чи зможуть мирно співіснувати, вважає адмірал Роб Бауер, голова військового комітету НАТО.

Раніше ми писали про те, що чат-боти зі ШІ дуже небезпечні. Експерт пояснив, які дані можна вкрасти з їхньою допомогою. Ніколи не повідомляйте паролі або інші облікові дані для аутентифікації АІ-ботам. Не діліться з ними своїми особистими думками та інтимними подробицями.