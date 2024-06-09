В Китае придумали дрон для разведки в виде рыбы: что известно о загадочном устройстве

Китай планирует расширить флот подводных дронов-скатов с прицелом на разведывательные функции.

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Подводные беспилотники, которые ранее применялись в КНР для мониторинга кораллов, теперь будут использовать в разведывательных целях. Подробности сообщило СМИ South China Morning Post.

Дроны с мягким корпусом напоминают реальных скатов и двигаются аналогичным образом. Они оснащены камерами, гидролокаторами и навигационными системами BeiDou, что позволяет им передавать видео в реальном времени и информацию о местоположении. Беспилотники весом 800 кг способны достигать глубины 1000 метров.

Сообщается, что аппараты будут доработаны таким образом, чтобы нести дополнительную полезную нагрузку. В частности, китайские инженеры планируют создать дрон-скат весом 1 т, который сможет погружаться глубже, иметь большую автономность, выполнять не только разведывательные задачи, но и атаковать суда противников. Известно, что такие аппараты будут работать как поодиночке, так и стаями. Это позволит им исследовать очень большие территории.

Разработчики обеспокоены тем, что дроны могут быть атакованы акулами, так как они очень похожи на настоящих скатов. Кроме того, разные микроорганизмы могут прикрепляться к их поверхности и затруднить навигацию. Чтобы решить эту проблему, команда намерена применить специальный гель, который не позволит микроорганизмам прилепляться к корпусу устройства.

Беспилотники для мониторинга коралловых рифов применяются Китаем с 2006 года. Их запускали в воды Южно-Китайского моря для отслеживания поведения особых видов морских звезд, которые угрожают коралловым рифам, питаясь ими.

Ранее мы сообщали о том, чем опасен китайский боевой подводный дрон 300CB. Беспилотник способен нести морские мины и небольшие подводные лодки, а также может стрелять легкими торпедами и ракетами.