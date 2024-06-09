У Китаї придумали дрон для розвідки у вигляді риби: що відомо про загадковий пристрій

Китай планує розширити флот підводних дронів-скатів з прицілом на розвідувальні функції.

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Підводні безпілотники, які раніше застосовували в КНР для моніторингу коралів, тепер використовуватимуть у розвідувальних цілях. Подробиці повідомило ЗМІ South China Morning Post.

Дрони з м'яким корпусом нагадують реальних скатів і рухаються аналогічним чином. Вони оснащені камерами, гідролокаторами і навігаційними системами BeiDou, що дає їм змогу передавати відео в реальному часі та інформацію про місцезнаходження. Безпілотники вагою 800 кг здатні досягати глибини 1000 метрів.

Повідомляється, що апарати будуть доопрацьовані таким чином, щоб нести додаткове корисне навантаження. Зокрема, китайські інженери планують створити дрон-скат вагою 1 т, який зможе занурюватися глибше, мати більшу автономність, виконувати не тільки розвідувальні завдання, а й атакувати судна супротивників. Відомо, що такі апарати працюватимуть як поодинці, так і зграями. Це дасть їм змогу досліджувати дуже великі території.

Розробники стурбовані тим, що дрони можуть бути атаковані акулами, оскільки вони дуже схожі на справжніх скатів. Крім того, різні мікроорганізми можуть прикріплятися до їхньої поверхні і ускладнити навігацію. Щоб розв'язати цю проблему, команда має намір застосувати спеціальний гель, який не дасть змоги мікроорганізмам приліплятися до корпусу пристрою.

Безпілотники для моніторингу коралових рифів застосовуються Китаєм з 2006 року. Їх запускали у води Південно-Китайського моря для відстеження поведінки особливих видів морських зірок, які загрожують кораловим рифам, харчуючись ними.

Раніше ми повідомляли про те, чим небезпечний китайський бойовий підводний дрон 300CB. Безпілотник здатний нести морські міни і невеликі підводні човни, а також може стріляти легкими торпедами і ракетами.