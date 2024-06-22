ИИ и техническое зрение вернет на базу. В РФ показали робота "Импульс-М" с ракетами, — ISW (видео)

По словам аналитиков, в роботизированной платформе "Импульсе-М" реализовано несколько видов связи оператора с роботом.

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Российский оборонный конгломерат "Ростех" 21 июня впервые опубликовал видео универсальной роботизированной платформы "Импульс-М" на гусеничном шасси и сообщил, что тестирования пройдут скоро. Об этом сообщает аналитический центр "Институт изучения войны" в сводке от 21 июня.

Российские инженеры разработали ее для установки различных боевых модулей, в т.ч. противотанковых с ракетами. Об этом Ростех сообщил в Telegram-канале.

Сообщается, что в роботизированной платформе "Импульсе-М" реализовано несколько видов связи оператора с роботом. Даже при полной потере связи робот вернется на базу за счет ИИ и технологии технического зрения.

Робот "Импульс-М": характеристики

длина — чуть 2 м;

максимальная полезная нагрузка — до полутора тонн;

гусеничное шасси ремонтируют в походных условиях;

робот может двигаться без нескольких катков.

Ранее система "Импульс-М" прошла ходовые тесты. Его тестировали на пересеченной местности, для прохождения бродов и траншей.

Робот "Импульс-М"

Робот оснащается ПТРК и ракетами. Такие тестирования запланированы на ближайшее время.

Украинский командующий 21 июня сообщил, что российские силы устанавливают также освещение на дроны для выявления потенциальных целей для управляемых артиллерийских систем "Краснополь".

Напомним, что в Украине воссоздали полную "начинку" иранского дрона "Шахед".

Также Фокус в своем материале объяснял, чем займется предприятие Rheinmetall, и как защитить его от ударов российских войск.