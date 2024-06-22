ШІ та технічний зір поверне на базу. У РФ показали робота "Імпульс-М" із ракетами, — ISW (відео)

За словами аналітиків, у роботизованій платформі "Імпульсі-М" реалізовано кілька видів зв'язку оператора з роботом.

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Російський оборонний конгломерат "Ростех" 21 червня вперше опублікував відео універсальної роботизованої платформи "Імпульс-М" на гусеничному шасі й повідомив, що тестування відбудуться скоро. Про це повідомляє аналітичний центр "Інститут вивчення війни" у зведенні від 21 червня.

Російські інженери розробили її для встановлення різних бойових модулів, у т.ч. протитанкових із ракетами. Про це Ростех повідомив у Telegram-каналі.

Повідомляється, що в роботизованій платформі "Імпульсі-М" реалізовано кілька видів зв'язку оператора з роботом. Навіть у разі повної втрати зв'язку робот повернеться на базу завдяки ШІ та технології технічного зору.

Робот "Імпульс-М": характеристики

довжина — понад 2 м;

максимальне корисне навантаження — до півтори тонни;

гусеничне шасі ремонтують у похідних умовах;

робот може рухатися без кількох котків.

Раніше система "Імпульс-М" пройшла ходові тести. Його тестували на місцевості, для проходження бродів і траншей.

Робот "Імпульс-М"

Робот оснащується ПТРК і ракетами. Такі тестування заплановані на найближчий час.

Український командувач 21 червня повідомив, що російські сили встановлюють також освітлення на дрони для виявлення потенційних цілей для керованих артилерійських систем "Краснопіль".

Нагадаємо, що в Україні відтворили повну "начинку" іранського дрона "Шахед".

Також Фокус у своєму матеріалі пояснював, чим займеться підприємство Rheinmetall, і як захистити його від ударів російських військ.