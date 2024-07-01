"Устроили сафари": военный предупредил о новых дронах ВС РФ, как от них защититься

Оккупанты атакуют украинскую технику дронами-камикадзе на расстоянии более 13 километров, и у защитников сейчас очень мало средств РЭБ, которые могут с ними справиться.

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Вооруженные силы Российской Федерации применяют в районе Очеретино Покровского района Донецкой области FPV-дроны, против которых у Сил обороны Украины не хватает средств радиоэлектронной борьбы. О том, как защитится от этих беспилотников, рассказал военнослужащий Вооруженных сил Украины и специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов (Сергей Флэш) в своем Telegram-канале.

Военный сообщил, что в течение двух суток, оккупанты атаковали более 20 украинских машин FPV-дронами, работающими в диапазоне 500 МГц. Учитывая нехватку модулей РЭБ против таких частот, Сергей Бескрестнов рекомендует подавлять видеоканал.

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По словам Сергея Бескрестнова, БПЛА пролетает более 13 километров, это говорит о том, что враг использует ретрансляторы. Дроны при этом летают высоко, поэтому определить их местонахождение можно при помощи пеленгатора TCI, а затем "ударить" помехами с помощью направленной антенной от WiFi-моста в диапазоне 5,8 ГГц для подавления видеосигнала. После этого оператор не сможет видеть изображение с камеры, а значит и управлять аппаратом.

Если же подходящего оборудования нет, то Сергей Бескрестнов советует подавлять весь диапазон. Чтобы заглушить видеопередатчик VTX, нужно 2–3 модуля мощностью по 50 Вт. Эксперт подчеркнул, что при этом могут пострадать и украинские FPV-дроны, поэтому военным следует согласовывать работу комплексов РЭБ с командованием.

"Фактически противник устроил сафари", — отметил Сергей Бескрестнов.

Дрон с двумя аккумуляторами Фото: Сергей Флэш/ Telegram

Напомним, военнослужащие ВС РФ жалуются, что их детекторы FPV-дронов типа "Булат" не реагируют на приближение дронов-камикадзе Сил обороны Украины.

Кроме того, в РФ продемонстрировали систему РЭБ против FPV-дронов в виде рюкзака, использование которой, по словам экспертов, опасно для самих оккупантов.