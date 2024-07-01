"Влаштували сафарі": військовий попередив про нові дрони ЗС РФ, як від них захиститися

Окупанти атакують українську техніку дронами-камікадзе на відстані понад 13 кілометрів, і в захисників зараз дуже мало засобів РЕБ, які можуть із ними впоратися.

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Збройні сили Російської Федерації застосовують у районі Очеретиного Покровського району Донецької області FPV-дрони, проти яких у Сил оборони України не вистачає засобів радіоелектронної боротьби. Про те, як захиститися від цих безпілотників, розповів військовослужбовець Збройних сил України і фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов (Сергій Флеш) у своєму Telegram-каналі.

Військовий повідомив, що протягом двох діб окупанти атакували понад 20 українських машин FPV-дронами, що працюють у діапазоні 500 МГц. З огляду на брак модулів РЕБ проти таких частот, Сергій Бескрестнов рекомендує пригнічувати відеоканал.

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За словами Сергія Бескрестнова, БПЛА пролітає понад 13 кілометрів, це говорить про те, що ворог використовує ретранслятори. Дрони водночас літають високо, тому визначити їхнє місцезнаходження можна за допомогою пеленгатора TCI, а потім "вдарити" перешкодами за допомогою спрямованої антени від WiFi-моста в діапазоні 5,8 ГГц для придушення відеосигналу. Після цього оператор не зможе бачити зображення із камери, а значить і керувати апаратом.

Якщо ж відповідного обладнання немає, то Сергій Бескрестнов радить пригнічувати весь діапазон. Щоб заглушити відеопередавач VTX, потрібно 2–3 модулі потужністю по 50 Вт. Експерт підкреслив, що водночас можуть постраждати й українські FPV-дрони, тому військовим слід узгоджувати роботу комплексів РЕБ із командуванням.

"Фактично противник влаштував сафарі", — зазначив Сергій Бескрестнов.

Дрон із двома акумуляторами Фото: Сергій Флеш/ Telegram

Нагадаємо, військовослужбовці ЗС РФ скаржаться, що їхні детектори FPV-дронів типу "Булат" не реагують на наближення дронів-камікадзе Сил оборони України.

Крім того, у РФ продемонстрували систему РЕБ проти FPV-дронів у вигляді рюкзака, використання якої, за словами експертів, небезпечне для самих окупантів.