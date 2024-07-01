Скорость интернета ниже, чем обещал провайдер: как исправить проблему и ускорить Wi-Fi

Даже пользователи гигабитных тарифов сталкиваются с падением скорости интернет-соединения. Однако стоит предпринять 4 шага, чтобы устранить все проблемы с домашним Wi-Fi.

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Иногда пользователи подключают интернет от провайдера по высокому тарифу и платят за скорость 1 Гбит в секунду, но на деле она гораздо ниже. Издание CNET рассказало, почему такая ситуация возникает и как ее исправить, чтобы все загружалось максимально быстро.

Четыре способа улучшить интернет-соединение

Улучшить соединение Wi-Fi можно самостоятельно, предприняв четыре простых шага. Однако, если данные советы не помогут, тогда стоит задуматься о смене провайдера.

1. Тест скорости

Эксперты CNET рекомендуют тест скорости Ookla. Эта программа интуитивно понятна, а также показывает историю тестов после создания учетной записи. Тестирование нужно проводить с разных устройств и даже из разных мест. Если в какой-то из комнат контент грузится медленнее, чем в других, нужно протестировать соединение там. Обычно, чем пользователь дальше от маршрутизатора, тем ниже скорость соединения. Эксперт написал, что в отдаленной части его дома скорость упала до 76 Мбит/с при загрузке и 19 Мбит/с при выгрузке.

Специалисты также говорят, что можно попробовать и другие сервисы для тестирования, например, Fast.com и M-Lab.

2. Перемещение маршрутизатора или рабочего места

Когда вы выяснили, в каком месте дома скорость соединения наименее низкая, стоит оттуда перенести свое рабочее место поближе к маршрутизатору, или же наоборот — переместить роутер ближе к рабочему месту. Использование кабеля Ethernet может помочь, особенно если новое местоположение маршрутизатора находится далеко от модема. Это значит, что и модем, и роутер нужно установить рядом. Эксперты рекомендуют установить маршрутизатор либо в центре комнаты, если это возможно, либо прикрепить его к стене как можно выше.

3. Изменение настроек роутера

Стоит также попробовать управлять пропускной способностью, потребляемой семьей, с помощью настроек маршрутизатора. Многие устройства позволяют установить родительский контроль для прекращения доступа к определенным веб-сайтам. Некоторые маршрутизаторы даже позволяют планировать доступ к сети для определенных устройств. Этот процесс будет выглядеть по-разному в зависимости от интернет-провайдера и оборудования.

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4. Расширитель сигнала Wi-Fi

Есть и другой вариант решения проблемы — расширитель диапазона Wi-Fi. Данный гаджет захватывает сигнал Wi-Fi роутера, усиливает его и передает из любого места. Однако стоит учитывать, что устройство может замедлить соединение, если будет обмениваться информацией с большим количеством техники. Поэтому его лучше подключать к роутеру и, например, одному ноутбуку — и все. К примеру, Netgear Nighthawk EAX80 обеспечивает скорость до 6 Гбит/с для всех подключенных к нему устройств. Комплект Powerline AC Wi-Fi тоже не снижает уровня сигнала, т.к. включает одно устройство для передачи сетевого сигнала по линиям электропередач, а другое — для приема и передачи по беспроводной сети.

Следует отметить, что даже использование самого быстрого тарифного плана не гарантирует получение на практике обещанной скорости. Многие условия могут повлиять на скорость интернета. Согласно сообщению американского провайдера AT&T, некоторые материалы, плотные стены и даже мебель могут препятствовать сигналу Wi-Fi. Другие распространенные факторы, способствующие более слабому сигналу, — это устаревшее оборудование, плохие настройки маршрутизатора, плохая погода и крайние случаи, такие как взлом или вредоносное ПО.

Ранее мы сообщали о том, как заставить Wi-Fi роутер лучше работать летом. Несколько простых правил помогут настроить работу сети Wi-Fi, а также упростить задачу маршрутизатору и не дать ему выйти из строя.