Швидкість інтернету нижча, ніж обіцяв провайдер: як виправити проблему і прискорити Wi-Fi

Навіть користувачі гігабітних тарифів стикаються з падінням швидкості інтернет-з'єднання. Однак варто зробити 4 кроки, щоб усунути всі проблеми з домашнім Wi-Fi.

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Іноді користувачі підключають інтернет від провайдера за високим тарифом і платять за швидкість 1 Гбіт на секунду, але насправді вона набагато нижча. Видання CNET розповіло, чому така ситуація виникає і як її виправити, щоб усе завантажувалося максимально швидко.

Чотири способи поліпшити інтернет-з'єднання

Поліпшити з'єднання Wi-Fi можна самостійно, зробивши чотири простих кроки. Однак, якщо ці поради не допоможуть, тоді варто задуматися про зміну провайдера.

1. Тест швидкості

Експерти CNET рекомендують тест швидкості Ookla. Ця програма інтуїтивно зрозуміла, а також показує історію тестів після створення облікового запису. Тестування потрібно проводити з різних пристроїв і навіть із різних місць. Якщо в якійсь із кімнат контент вантажиться повільніше, ніж в інших, потрібно протестувати з'єднання там. Зазвичай, чим користувач далі від маршрутизатора, тим нижча швидкість з'єднання. Експерт написав, що у віддаленій частині його будинку швидкість впала до 76 Мбіт/с при завантаженні і 19 Мбіт/с при вивантаженні.

Фахівці також кажуть, що можна спробувати й інші сервіси для тестування, наприклад, Fast.com і M-Lab.

2. Переміщення маршрутизатора або робочого місця

Коли ви з'ясували, в якому місці будинку швидкість з'єднання найменш низька, варто звідти перенести своє робоче місце ближче до маршрутизатора, або ж навпаки — перемістити роутер ближче до робочого місця. Використання кабелю Ethernet може допомогти, особливо якщо нове місце розташування маршрутизатора знаходиться далеко від модему. Це означає, що і модем, і роутер потрібно встановити поруч. Експерти рекомендують встановити маршрутизатор або в центрі кімнати, якщо це можливо, або прикріпити його до стіни якомога вище.

3. зміна налаштувань роутера

Варто також спробувати керувати пропускною спроможністю, яку споживає сім'я, за допомогою налаштувань маршрутизатора. Багато пристроїв дають змогу встановити батьківський контроль для припинення доступу до певних веб-сайтів. Деякі маршрутизатори навіть дають змогу планувати доступ до мережі для певних пристроїв. Цей процес матиме різний вигляд залежно від інтернет-провайдера та обладнання.

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4. Розширювач сигналу Wi-Fi

Є й інший варіант вирішення проблеми — розширювач діапазону Wi-Fi. Цей гаджет захоплює сигнал Wi-Fi роутера, підсилює його і передає з будь-якого місця. Однак варто враховувати, що пристрій може уповільнити з'єднання, якщо буде обмінюватися інформацією з великою кількістю техніки. Тому його краще підключати до роутера і, наприклад, одного ноутбука — і все. Наприклад, Netgear Nighthawk EAX80 забезпечує швидкість до 6 Гбіт/с для всіх підключених до нього пристроїв. Комплект Powerline AC Wi-Fi теж не знижує рівня сигналу, тому що містить один пристрій для передавання мережевого сигналу лініями електропередач, а інший — для приймання і передавання бездротовою мережею.

Слід зазначити, що навіть використання найшвидшого тарифного плану не гарантує отримання на практиці обіцяної швидкості. Багато умов можуть вплинути на швидкість інтернету. Згідно з повідомленням американського провайдера AT&T, деякі матеріали, щільні стіни і навіть меблі можуть перешкоджати сигналу Wi-Fi. Інші поширені чинники, що сприяють слабшому сигналу, — це застаріле обладнання, погані налаштування маршрутизатора, погана погода і крайні випадки, як-от злом або шкідливе ПЗ.

Раніше ми повідомляли про те, як змусити Wi-Fi роутер краще працювати влітку. Кілька простих правил допоможуть налаштувати роботу мережі Wi-Fi, а також спростити завдання маршрутизатору і не дати йому вийти з ладу.