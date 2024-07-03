Украинские дроны против зарубежных: эксперт объяснил, какие и чем лучше для военных
Украина создает относительно недорогие беспилотники, которые хорошо приспособлены для боевых условий, тогда как иностранные производители воплотили дорогие, но полезные технологии, например, искусственный интеллект.
На выставке Eurosatory 2024 в Париже с 17 по 21 июня представили большое количество наземных, морских и воздушных дронов. Исполнительный директор общественного союза "Оборонный Альянс Украины" Денис Святокум в комментарии Фокусу сравнил технику от украинских и иностранных производителей.
Одним из самых новых БПЛА, который заинтересовал иностранцев, стал "Булава" (Mace) представленный украинско-чешской компанией UAC. Skyeton, еще один производитель из Украины, представил свои разработки, в том числе новую полезную нагрузку для беспилотника Raybird. Как пояснил Денис Святокум, сравнить эти дроны с зарубежными можно по нескольким ключевым критериям: техническим характеристикам, инновационности, приспособленности к боевым условиям и стоимости.
Технические характеристики
Украинский дрон "Булава" имеет высокие технические характеристики, в том числе термобарический заряд в качестве боевой части, возможность работы в условиях сильного радиоэлектронного подавления, высокую маневренность и дальность полета до 60 км.
Vidar FP USV от Tecpro Technologies (Швейцария): Это беспилотный надводный аппарат, оснащенный искусственным интеллектом для выполнения различных боевых задач на большом расстоянии (до 2000 км). Он может нести торпеды, морские мины и дроны.
Инновационность
Высокая маневренность благодаря X-образному хвостовому оперению и способность к работе в условиях электронной борьбы выделяют "Булаву" среди конкурентов.
Одна из инновационных возможностей полезной нагрузки для беспилотника Raybird от Skyeton — это SAR-радар (Synthetic Aperture Radar). Эта технология позволяет получать радиолокационные изображения даже сквозь препятствия, такие как облака или дым. SAR-радар не зависит от уровня освещенности и эффективно работает как днем, так и ночью. Хотя качество радиолокационных изображений может быть ниже по сравнению с обычными фото- или видеокамерами, способность работать в сложных погодных условиях в любое время суток делает SAR-радар чрезвычайно ценным, особенно во время боевых действий.
Канадские и французские разработки имеют высокий уровень автоматизации и искусственного интеллекта, что позволяет выполнять сложные боевые задачи без вмешательства оператора.
Адаптированность к боевым условиям
Беспилотник "Булава" специально разработан для условий войны в Украине, что делает его особенно эффективным в борьбе с российскими войсками.
Vidar FP USV: Оснащен передовыми средствами электронной борьбы и способностью к автономным операциям, что делает его очень адаптивным к различным условиям боевых действий.
стоимость
Украинские дроны "Булава", вероятно, имеют более низкую стоимость по сравнению с иностранными аналогами, что может быть значительным преимуществом в условиях ограниченных бюджетов.
Иностранные дроны Vidar FP USV, несмотря на высокую стоимость, предлагают передовые технологии и высокую эффективность, что может оправдать их цену в соответствующих условиях использования.
"Оборонный Альянс" сделал вывод, что украинские дроны, такие как "Булава", отличаются высокой адаптированностью к боевым условиям, конкурентной стоимостью и инновационными решениями. В то же время иностранные дроны, представленные на Eurosatory 2024, имеют передовые технологии автоматизации и искусственного интеллекта, что может обеспечить их высокую эффективность в различных боевых условиях.Важно
Денис Святокум также рассказал Фокусу, что Украина получит благодаря Eurosatory 2024. Некоторые зарубежные компании согласились передать вооружение и оборудование, которое поможет Силам обороны во время войны.