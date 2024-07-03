Украинские дроны против зарубежных: эксперт объяснил, какие и чем лучше для военных

Украина создает относительно недорогие беспилотники, которые хорошо приспособлены для боевых условий, тогда как иностранные производители воплотили дорогие, но полезные технологии, например, искусственный интеллект.

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На выставке Eurosatory 2024 в Париже с 17 по 21 июня представили большое количество наземных, морских и воздушных дронов. Исполнительный директор общественного союза "Оборонный Альянс Украины" Денис Святокум в комментарии Фокусу сравнил технику от украинских и иностранных производителей.

Одним из самых новых БПЛА, который заинтересовал иностранцев, стал "Булава" (Mace) представленный украинско-чешской компанией UAC. Skyeton, еще один производитель из Украины, представил свои разработки, в том числе новую полезную нагрузку для беспилотника Raybird. Как пояснил Денис Святокум, сравнить эти дроны с зарубежными можно по нескольким ключевым критериям: техническим характеристикам, инновационности, приспособленности к боевым условиям и стоимости.

Технические характеристики

Украинский дрон "Булава" имеет высокие технические характеристики, в том числе термобарический заряд в качестве боевой части, возможность работы в условиях сильного радиоэлектронного подавления, высокую маневренность и дальность полета до 60 км.

Vidar FP USV от Tecpro Technologies (Швейцария): Это беспилотный надводный аппарат, оснащенный искусственным интеллектом для выполнения различных боевых задач на большом расстоянии (до 2000 км). Он может нести торпеды, морские мины и дроны.

Швейцарский надводный дрон Vidar FP USV от Tecpro Technologies Фото: TecPro Technologies

Инновационность

Высокая маневренность благодаря X-образному хвостовому оперению и способность к работе в условиях электронной борьбы выделяют "Булаву" среди конкурентов.

Одна из инновационных возможностей полезной нагрузки для беспилотника Raybird от Skyeton — это SAR-радар (Synthetic Aperture Radar). Эта технология позволяет получать радиолокационные изображения даже сквозь препятствия, такие как облака или дым. SAR-радар не зависит от уровня освещенности и эффективно работает как днем, так и ночью. Хотя качество радиолокационных изображений может быть ниже по сравнению с обычными фото- или видеокамерами, способность работать в сложных погодных условиях в любое время суток делает SAR-радар чрезвычайно ценным, особенно во время боевых действий.

Skyeton показала полезную нагрузку для дронов Raybird Фото: Оборонный альянс Украины

Канадские и французские разработки имеют высокий уровень автоматизации и искусственного интеллекта, что позволяет выполнять сложные боевые задачи без вмешательства оператора.

Адаптированность к боевым условиям

Беспилотник "Булава" специально разработан для условий войны в Украине, что делает его особенно эффективным в борьбе с российскими войсками.

Vidar FP USV: Оснащен передовыми средствами электронной борьбы и способностью к автономным операциям, что делает его очень адаптивным к различным условиям боевых действий.

стоимость

Украинские дроны "Булава", вероятно, имеют более низкую стоимость по сравнению с иностранными аналогами, что может быть значительным преимуществом в условиях ограниченных бюджетов.

Иностранные дроны Vidar FP USV, несмотря на высокую стоимость, предлагают передовые технологии и высокую эффективность, что может оправдать их цену в соответствующих условиях использования.

"Оборонный Альянс" сделал вывод, что украинские дроны, такие как "Булава", отличаются высокой адаптированностью к боевым условиям, конкурентной стоимостью и инновационными решениями. В то же время иностранные дроны, представленные на Eurosatory 2024, имеют передовые технологии автоматизации и искусственного интеллекта, что может обеспечить их высокую эффективность в различных боевых условиях.

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Денис Святокум также рассказал Фокусу, что Украина получит благодаря Eurosatory 2024. Некоторые зарубежные компании согласились передать вооружение и оборудование, которое поможет Силам обороны во время войны.