Українські дрони проти закордонних: эксперт пояснив, які і чим кращі для військових

Україна створює відносно недорогі безпілотники, які добре пристосовані для бойових умов, тоді як іноземні виробники втілили дорогі, але корисні технології, наприклад, штучний інтелект.

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На виставці Eurosatory 2024 у Парижі з 17 по 21 червня представили велику кількість наземних, морських і повітряних дронів. Виконавчий директор громадської спілки "Оборонний Альянс України" Денис Святокум у коментарі Фокусу порівняв техніку від українських та іноземних виробників.

Одним з найновіших БПЛА, який зацікавив іноземців, став "Булава" (Mace) представлений українсько-чеською компанією UAC. Skyeton, ще один виробник з України, представив свої розробки, в тому числі нове корисне навантаження для безпілотника Raybird. Як пояснив Денис Святокум, порівняти ці дрони із закордонними можна за декількома ключовими критеріями: технічними характеристиками, інноваційністю, пристосованістю до бойових умов та вартістю.

Технічні характеристики

Український дрон "Булава" має високі технічні характеристики, в тому числі термобаричний заряд у якості бойової частини, можливість роботи в умовах сильного радіоелектронного придушення, високу маневровість та дальність польоту до 60 км.

Vidar FP USV від Tecpro Technologies (Швейцарія): Це безпілотний надводний апарат, оснащений штучним інтелектом для виконання різних бойових завдань на великій відстані (до 2000 км). Він може нести торпеди, морські міни та дрони.

Швейцарський надводний дрон Vidar FP USV від Tecpro Technologies Фото: TecPro Technologies

Інноваційність

Висока маневровість завдяки X-подібному хвостовому оперенню та здатність до роботи в умовах електронної боротьби виділяють "Булаву" серед конкурентів.

Одна з інноваційних можливостей корисного навантаження для безпілотника Raybird від Skyeton – це SAR-радар (Synthetic Aperture Radar). Ця технологія дозволяє отримувати радіолокаційні зображення навіть крізь перешкоди, такі як хмари чи дим. SAR-радар не залежить від рівня освітленості та ефективно працює як вдень, так і вночі. Хоча якість радіолокаційних зображень може бути нижчою порівняно зі звичайними фото- чи відеокамерами, здатність працювати в складних погодних умовах у будь-який час доби робить SAR-радар надзвичайно цінним, особливо під час бойових дій.

Skyeton показала корисне навантаження для дронів Raybird Фото: Оборонний альянс України

Канадські та французькі розробки мають високий рівень автоматизації та штучного інтелекту, що дозволяє виконувати складні бойові завдання без втручання оператора.

Адаптованість до бойових умов

Безпілотник "Булава" спеціально розроблений для умов війни в Україні, що робить його особливо ефективним у боротьбі з російськими військами.

Vidar FP USV: Оснащений передовими засобами електронної боротьби та здатністю до автономних операцій, що робить його дуже адаптивним до різних умов бойових дій.

Вартість

Українські дрони "Булава", ймовірно, мають нижчу вартість порівняно з іноземними аналогами, що може бути значною перевагою в умовах обмежених бюджетів.

Іноземні дрони Vidar FP USV, попри високу вартість, пропонують передові технології та високу ефективність, що може виправдати їхню ціну у відповідних умовах використання.

"Оборонний Альянс" зробив висновок, що українські дрони, такі як "Булава", відзначаються високою адаптованістю до бойових умов, конкурентною вартістю та інноваційними рішеннями. Водночас іноземні дрони, представлені на Eurosatory 2024, мають передові технології автоматизації та штучного інтелекту, що може забезпечити їх високу ефективність у різних бойових умовах.

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Денис Святокум також розповів Фокусу, що Україна отримає завдяки Eurosatory 2024. Деякі закордонні компанії погодилися передати озброєння та обладнання, яке допоможе Силам оборони під час війни.