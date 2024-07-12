В России могут заблокировать YouTube уже в сентябре: что говорят в Кремле

Россияне уже столкнулись с проблемами в работе YouTube, однако спикер Кремля Дмитрий Песков утверждает, что компания "сама избрала этот путь".

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На территории Российской Федерации могут заблокировать сервис YouTube в сентябре 2024 года. Об этом пишет российский портал "Газета.Ru" 12 июля со ссылкой на источники, близкие к администрации президента РФ и на источники в компании, занимающейся сбором информации для силовых структур.

Источник близкий к администрации российского президента сообщил журналистам, что в июле-августе в некоторые регионах РФ работа YouTube начнет ухудшаться. По его данных, уже с сентября стартует блокировка сервиса. Второй источник издания подтвердил, что, по его данным, YouTube в России планируют заблокировать осенью этого года.

При этом на официальном сайте "Ростелекома" 12 июля появилось оповещение о технических проблемах в работе оборудования, принадлежащего Google, которое, в частности, применяется для кэширования и ускорения загрузки контента видеохостинга YouTube. Сообщается, что из-за этого произошла перегрузка имеющихся мощностей.

"Это может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов", — заявили в "Ростелекоме".

Блокировка YouTube в РФ: что говорят в Кремле

Российский портал "РБК" пишет, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отрицает плаы по блокировке YouTube в России. По его словам, упомянутый сбой произошел из-за того, что оборудование уже более двух лет как не обновляется, однако видеохостинг якобы сам занял такую позицию в отношении российского рынка.

"Компания сама избрала этот путь. Мы можем сожалеть только в этой связи. Но, конечно же, уход с этого рынка имеет свои технологические последствия. В плане той ситуации, что возникла", — сказал Дмитрий Песков.

Напомним, 12 июня российские СМИ сообщили, что сообщество Mozilla ограничило доступ на территории Российской Федерации к ряду расширений для браузера Firefox, которые россияне использовали для обхода интернет-блокировок.

В свою очередь представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в интервью от 11 июля отметил, что мессенджер Telegram быстрее реагирует на запросы спецслужб Российской Федерации, чем на обращения Украины.