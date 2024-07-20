Xiaomi выпустила беспроводную зарядку мощностью 30 Вт: как работает устойство (фото)

Устройство поддерживает защиту от перегрузки, защищено от перегрева и имеет ограничения по току.

Related video

Китайская компания Xiaomi представила вертикальное беспроводное зарядное устройство. Оно доступно для покупки на крупных маркетплейсах за 13,6 долларов, сообщает Хiaomi Тime.

Вертикальное беспроводное зарядное устройство Xiaomi мощностью 30 Вт имеет уникальный эргономичный дизайн, обеспечивающий оптимальный угол наклона заряжаетмого смартфона. Гаджет может опираться как на короткую грань, так и на длинную.

Зарядка получила две катушки, полностью совместима с протоколом беспроводной зарядки Qi, что делает ее универсальным аксессуаром для множества различных устройств: смартфонов Xiaomi, поддерживающих максимальную мощность беспроводной зарядки 30 Вт, смартфонов Apple с поддержкой беспроводной зарядки мощностью 7,5 Вт и прочей электроники с протоколами беспроводного питания.

Вертикальная зарядка Xiaomi

Компания также внедрила различные функции безопасности: защита от перегрузок, от перенапряжения, от перегрева, от электромагнитного поля, от пониженного напряжения, электростатическая защита, защита от посторонних предметов (обнаруживает и предотвращает зарядку при обнаружении постороннего металлического предмета), от обратного подключения (обеспечивает правильную связь между зарядным устройством и устройством во избежание проблем с обратной зарядкой).

Беспроводная зарядка оснащена светодиодным индикатором состояния заряда. Стоит устройство Xiaomi на мировом рынке 99 юаней (13,6 долларов США).

Ранее мы сообщали о том, как повысить производительность и увеличить срок службы батареи смартфона. Телефоны Samsung Galaxy имеют несколько функций, позволяющих экономить заряд аккумулятора. Как ими воспользоваться, узнаете из этого материала.

Также сообщали о моделях смартфонов, которые выдерживают сильную жару. Samsung Galaxy S24 Ultra, Vivo X100 Ultra, Poco F6 Pro и Motorola Edge 50 Pro отлично справились с ярким освещением и температурой +30 градусов Цельсия.