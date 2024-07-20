Xiaomi випустила бездротову зарядку потужністю 30 Вт: як працює пристрій (фото)

Пристрій підтримує захист від перевантаження, захищений від перегріву і має обмеження за струмом.

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Китайська компанія Xiaomi представила вертикальний бездротовий зарядний пристрій. Він доступний для покупки на великих маркетплейсах за 13,6 доларів, повідомляє Хiaomi Тime.

Вертикальний бездротовий зарядний пристрій Xiaomi потужністю 30 Вт має унікальний ергономічний дизайн, що забезпечує оптимальний кут нахилу нахилу смартфона, який заряджається. Гаджет може спиратися як на коротку грань, так і на довгу.

Зарядка отримала дві котушки, повністю сумісна з протоколом бездротової зарядки Qi, що робить її універсальним аксесуаром для безлічі різних пристроїв: смартфонів Xiaomi, що підтримують максимальну потужність бездротової зарядки 30 Вт, смартфонів Apple з підтримкою бездротової зарядки потужністю 7,5 Вт та іншої електроніки з протоколами бездротового живлення.

Вертикальна зарядка Xiaomi

Компанія також впровадила різні функції безпеки: захист від перевантажень, від перенапруги, від перегріву, від електромагнітного поля, від зниженої напруги, електростатичний захист, захист від сторонніх предметів (виявляє та запобігає заряджанню в разі виявлення стороннього металевого предмета), від зворотного під'єднання (забезпечує правильний зв'язок між зарядним пристроєм та пристроєм, щоб уникнути проблем зі зворотним заряджанням).

Бездротова зарядка оснащена світлодіодним індикатором стану заряду. Коштує пристрій Xiaomi на світовому ринку 99 юанів (13,6 доларів США).

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