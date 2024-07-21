В Украине за год произошло 150 пожаров из-за павербанков и генераторов: ГСЧС назвало причину (видео)

Больше всего инцидентов связано с эксплуатацией павербанков. По словам спасателей, многие из инцидентов могли бы не произойти, если бы люди правильно обращались с ними.

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Более 150 пожаров по всей территории Украины с начала 2024 года вызвали павербанки, зарядные станции и генераторы. Об этом в эфире телемарафона сообщил специалист отдела обеспечения оперативно-спасательной службы Управления гражданской защиты ГСЧС Украины Владислав Багнюк.

Неправильная эксплуатация павербанков вызвала 77 пожаров, зарядные станции — 38, генераторы — 36. Кроме этого, было зафиксировано 11 взрывов павербанков.

Многие из этих инцидентов могли бы не произойти, если бы люди правильно обращались с альтернативными источниками электроэнергии.

Специалисты предостерегают не размещать павербанки возле источников тепла, под солнцем или во влажных местах. Генераторы следует ставить на улице, на расстоянии не менее 6 метров от стен здания. Также не стоит пользоваться генераторами в закрытых помещениях без вентиляции, в подвалах и тому подобное.

Правильное размещение генератора это еще не залог удачного использования без последствий. Важно не курить возле него, не разводить костер рядом. Также запрещено объединять генераторы в цепь, превышать максимально допустимый ток выходного разъема генератора.

Что касается павербанков, то их нельзя использовать возле источников тепла, под прямыми солнечными лучами, во влажных местах.

В частности, следует покупать только сертифицированную продукцию и использовать ее в соответствии с инструкциями производителя. Нельзя самостоятельно разбирать корпус аккумулятора и использовать его не по назначению.

Напомним, какие павербанки нужно вернуть производителю.

Также Фокус писал о том, что стоит приобрести на случай долгих блэкаутов.