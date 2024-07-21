В Україні за рік сталося 150 пожеж через павербанки та генератори: ДСНС назвала причину (відео)

Найбільше інцидентів пов'язано з експлуатацією павербанків. За словами рятувальників, багато з інцидентів могло би не статися, якби люди правильно поводилися з ними.

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Понад 150 пожеж по всій території України з початку 2024 року спричинили павербанки, зарядні станції та генератори. Про це в ефірі телемарафону повідомив фахівець відділу забезпечення оперативно-рятувальної служби Управління цивільного захисту ДСНС України Владислав Багнюк.

Неправильна експлуатація павербанків спричинила 77 пожеж, зарядні станції — 38, генератори — 36. Окрім цього, було зафіксовано 11 вибухів павербанків.

Багато з цих інцидентів могли б не статися, якби люди правильно поводилися з альтернативними джерелами електроенергії.

Фахівці застерігають не розміщувати павербанки біля джерел тепла, під сонцем чи у вологих місцях. Генератори варто ставити на вулиці, на відстані не менше 6 метрів від стін будівлі. Також не варто користуватися генераторами в закритих приміщеннях без вентиляції, у підвалах тощо.

Правильне розміщення генератора це ще не запорука вдалого використання без наслідків. Важливо не палити біля нього, не розводити багаття поруч. Також заборонено об'єднувати генератори в ланцюг, перевищувати максимально допустимий струм вихідного роз'єму генератора.

Щодо павербанків, то їх не можна використовувати біля джерел тепла, під прямими сонячними променями, у вологих місцях.

Зокрема, варто купувати лише сертифіковану продукцію та використовувати її відповідно до інструкцій виробника. Не можна самостійно розбирати корпус акумулятора та використовувати його не за призначенням.

Нагадаємо, які павербанки потрібно повернути виробнику.

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