Плавляться і спалахують: які популярні павербанки потрібно терміново повернути виробнику

У китайській компанії Anker закликали користувачів негайно припинити використання пристроїв і утилізувати їх належним чином.

Related video

Китайська компанія з виробництва електроніки Anker відкликала свій павербанк 321 (PowerCore 5K) через виробничий дефект, який може призвести до пожежі. З цієї ж причини її аудіобренд Soundcore оголосив про відкликання портативного динаміка A3102 Speaker у чорному кольорі. Про це пише портал Engadget, посилаючись на повідомлення користувачів мережі, які отримали листи.

Повідомляється, що Anker вже почала розсилати клієнтам, які, ймовірно, використовують ці товари, відповідні сповіщення електронною поштою. У компанії запевняють, що йдеться про невелику кількість павербанків PowerCore 5K, випущених у період з березня по квітень минулого року. Такі пристрої варто якнайшвидше повернути виробнику, щоб не постраждати та отримати компенсацію. Для цього варто заповнити онлайн-форму.

"Літій-іонний акумулятор у зачеплених павербанках може перегрітися, що може призвести до розплавлення пластикових компонентів, задимлення і пожежі", — заявив бренд.

PowerCore 5K Фото: Anker

У компанії також згадали про те, що схожа проблема спостерігається з портативними динаміками A3102 Speaker in Black, призначеними для проведення конференцій на робочому місці. У соцмережах деякі люди заявили, що їхні пристрої вже вийшли з ладу через перегрів.

Також рекомендується самостійно звірити серійні номери PowerBank 321 і A3102 Speaker in Black, надруковані на нижній частині кожного пристрою, щоб переконатися в безпеці своїх пристроїв. Виробник закликає припинити використання таких пристроїв і утилізувати на спеціальному підприємстві, що займається літій-іонними батареями, але в жодному разі не викидати разом зі сміттям.

A3102 Speaker Recal Фото: Anker

Нагадаємо, надмірний перегрів або часті перегріви можуть знизити термін служби батареї телефону і навіть призвести до того, що вона набрякне або загориться. Щоб смартфон не нагрівався під час заряджання, не варто класти його на м'які поверхні, як-от ліжка, дивани, подушки, ковдри, які лише акумулюватимуть тепло.

Також повідомлялося, що дослідники з НАСА зібрали акумуляторний блок, який, на відміну від стандартних літій-іонних акумуляторів, не містить рідини, що може перегрітися і спровокувати загоряння, або втрату заряду. Ба більше, твердотільні акумулятори можуть утримувати більше енергії та краще працювати в "стресових" умовах.