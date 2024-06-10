Плавятся и загораются: какие популярные павербанки нужно срочно вернуть производителю

В китайской компании Anker призвали пользователей немедленно прекратить использование устройств и утилизировать их надлежащим образом.

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Китайская компания по производству электроники Anker отозвала свой павербанк 321 (PowerCore 5K) из-за производственного дефекта, который может привести к пожару. По этой же причине ее аудиобренд Soundcore объявил об отзыве портативного динамика A3102 Speaker в черном цвете. Об этом пишет портал Engadget, ссылаясь на сообщения пользователей сети, получивших письма.

Сообщается, что Anker уже начала рассылать клиентам, вероятно использующим данные товары, соответствующие оповещения по электронной почте. В компании уверяют, что речь идет о небольшом количестве павербанков PowerCore 5K, выпущенных в период с марта по апрель прошлого года. Такие устройства стоит как можно быстрее вернуть производителю, чтобы не пострадать и получить компенсацию. Для этого стоит заполнить онлайн-форму.

"Литий-ионный аккумулятор в затронутых пауэрбанках может перегреться, что может привести к расплавлению пластиковых компонентов, задымлению и пожару", — заявил бренд.

PowerCore 5K Фото: Anker

В компании также упомянули о том, что похожая проблема наблюдается с портативными динамиками A3102 Speaker in Black, предназначенными для проведения конференций на рабочем месте. В соцсетях некоторые люди заявили, что их устройства уже вышли из строя из-за перегрева.

Также рекомендуется самостоятельно сверить серийные номера PowerBank 321 и A3102 Speaker in Black, напечатанные на нижней части каждого устройства, чтобы убедиться в безопасности своих устройств. Производитель призывает прекратить использование таких устройств и утилизировать на специальном предприятии, занимающемся литий-ионными батареями, но ни в коем случае не выбрасывать вместе с мусором.

A3102 Speaker Recal Фото: Anker

Напомним, чрезмерный перегрев или частые перегревы могут снизить срок службы батареи телефона и даже привести к тому, что она набухнет или загорится. Чтобы смартфонне нагревался во время зарядки, не стоит класть его на мягкие поверхности, такие как кровати, диваны, подушки, одеяла, которые только будут аккумулировать тепло.

Также сообщалось, что исследователи из НАСА собрали аккумуляторный блок, который в отличие от стандартных литий-ионных аккумуляторов, не содержат жидкости, которая может перегреться и спровоцировать возгорание, либо потерю заряда. Более того, твердотельные аккумуляторы могут удерживать больше энергии и лучше работать в "стрессовых" условиях.