Может вывезти с поля боя двух раненых: Украина запустила в производство нового робота (видео)

Ratel Н уже прошел полевые испытания и запущен в серийное производство — военные используют его и дают положительный фидбек, говорят в Минцифры.

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Украина разработала нового робота Ratel Н, который предназначен для эвакуации раненых с поля боя. Он может транспортировать сразу двух раненых. Как работает Ratel Н рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Ratel Н разработали участники оборонного кластера Brave1. Он может перевозить 400+ кг живой нагрузки, поэтому способен транспортировать сразу нескольких человек. Кроме этого он может эвакуировать двух раненых.

Благодаря конструкции робот может передвигаться по сложной рельефной местности, работает тихо, поэтому незаметен для врага. Также для выполнения задач в условиях низкой видимости и ночью он оснащен ночными камерами.

"Робот используют для различных задач, на него можно установить РЭБ, мобильный пункт наблюдения, боевой модуль или разминирующую установку. Комплекс оснащен спутниковой связью, поэтому оператор может управлять им на очень большой дистанции. Ratel Н уже прошел полевые испытания и запущен в серийное производство — военные используют его и дают положительный фидбек", — проинформировал министр.

Напомним, что 21 июня сообщалось, что Силы обороны Украины активно используют наземную роботизированную платформу "Воля-Е", в частности с ее помощью уже эвакуировали с поля боя сотню раненых бойцов.