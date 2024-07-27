Може вивезти з поля бою двох поранених: Україна запустила у виробництво нового робота (відео)

Ratel Н уже пройшов польові випробування та запущений у серійне виробництво — військові використовують його й дають позитивний фідбек, кажуть у Мінцифри.

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Україна розробила нового робота Ratel Н, який призначений для евакуації поранених з поля бою. Він може транспортувати одразу двох поранених. Як працює Ratel Н розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Ratel Н розробили учасники оборонного кластера Brave1. Він може перевозити 400+ кг живого навантаження, тому здатний транспортувати одразу декількох людей. Крім цього він може евакуювати двох поранених.

Завдяки конструкції робот може пересуватися складною рельєфною місцевістю, працює тихо, тому непомітний для ворога. Також для виконання завдань в умовах низької видимості та вночі він оснащений нічними камерами.

"Робот використовують для різних завдань, на нього можна встановити РЕБ, мобільний пункт спостереження, бойовий модуль або розміновувальну установку. Комплекс оснащений супутниковим звʼязком, тому оператор може керувати ним на дуже великій дистанцій. Ratel Н уже пройшов польові випробування та запущений у серійне виробництво — військові використовують його й дають позитивний фідбек", — проінформував міністр.

Нагадаємо, що 21 червня повідомлялося, що Сили оборони України активно використовують наземну роботизовану платформу "Воля-Е", зокрема з її допомогою вже евакуювали з поля бою сотню поранених бійців.