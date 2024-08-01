Минобороны закупит отечественные наземные дроны: сумма сделки составила более 3,7 млрд

Министерство обороны, подчеркнул замминистра, должно обеспечить стабильные поставки ВСУ дронов-камикадзе.

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"Агентство оборонных закупок" Министерства обороны заключило соглашения с отечественным производителем на поставку наземных дронов-камикадзе и боеприпасов на общую сумму более 3,7 миллиарда гривен. Об этом сообщают в оборонном ведомстве.

Отмечается, что при подписании соглашения присутствовал заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

"Мы работаем над тем, чтобы обеспечить стабильные поставки не только беспилотных летательных аппаратов, но и наземных дронов-камикадзе, которые должны стать мощным инструментом в руках наших военных", — цитируют в МОУ Дмитрия Клименкова.

Он также добавил, что дроны, которые способны эффективно выполнять задачи по поражению врага, являются важной составляющей оборонной стратегии Украины.

Кроме того, как сообщается, "Агентство оборонных закупок" заключило соглашение и на поставку боеприпасов.

Напомним, командующий Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский 18 июля заявлял, что Вооруженные силы Украины имеют на вооружении 165 моделей беспилотников. В первых двух кварталах 2024 года Силы обороны получили в шесть раз больше дронов, чем за весь 2023 год.

Между тем, как заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов, в России якобы резко возросло производство FPV-дронов, до 4 тысяч единиц в сутки.