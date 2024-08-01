Міноборони закупить вітчизняні наземні дрони: сума угоди склала понад 3,7 млрд

Міністерство оборони, наголосив заступник міністра, має забезпечити стабільне постачання ЗСУ дронів-камікадзе.

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"Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони уклала угоди з вітчизняним виробником на постачання наземних дронів-камікадзе та боєприпасів на загальну суму понад 3,7 мільярда гривень. Про це повідомляють в оборонному відомстві.

Зазначається, що при підписанні угоди був присутній заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

"Ми працюємо над тим, щоб забезпечити стабільне постачання не лише безпілотних літальних апаратів, а й наземних дронів-камікадзе, які мають стати потужним інструментом у руках наших військових", — цитують в МОУ Дмитра Кліменкова.

Він також додав, що дрони, які здатні ефективно виконувати завдання з ураження ворога, є важливою складовою оборонної стратегії України.

Окрім того, як повідомляється, "Агенція оборонних закупівель" уклала угоду й на постачання боєприпасів.

Нагадаємо, командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський 18 липня заявляв, що Збройні сили України мають на озброєнні 165 моделей безпілотників. У перших двох кварталах 2024 року Сили оборони отримали у шість разів більше дронів, ніж за весь 2023 рік.

Тим часом, як заявив міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов, у Росії нібито різко зросло виробництво FPV-дронів, до 4 тисяч одиниць на добу.