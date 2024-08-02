"Сарай" не помог: украинский FPV-дрон разорвал на куски танк оккупантов (видео)

Россияне обшили свой танк листами металла, чтобы защитить от ударов БпЛА, но пилот нашел уязвимое место со стороны орудия.

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Военнослужащие 46-й отдельной аэромобильной бригады (ОАэМБр) Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины эффектно уничтожили танк-сарай Вооруженных сил Российской Федерации с помощью FPV-дрона. Соответствующие кадры были опубликованы в Telegram-канале подразделения.

На видео украинский дрон-камикадзе летит навстречу движущемуся российскому танку. Броню танка оккупанты обшили листами металла для защиты от БпЛА, однако это им не помогло – беспилотник нанес точный удар по бронетехнике, вызвав мощную детонацию, части боевой машины разлетелись в разные стороны.

"Во-первых, это красиво", — прокомментировали видео в 46-й ОАэМБр ДШВ ВСУ.

Украинский дрон эффектно взорвал российский танк-сарай

Напомним, военнослужащие 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша Вооруженных сил Украины сбили в Донецкой области новый российский ударный беспилотник самолетного типа "Молния" с помощью FPV-дрона.

Также сообщалось, что украинский FPV-дрон уничтожил под Харьковом гибрид тягача с ракетами для атак на подлодки. Транспорт совмещал в себе корпус старого Т-72Б и не менее старую пусковую установку для противолодочных ракет — РБУ-6000 "Смерч-2".