"Сарай" не допоміг: український FPV-дрон розірвав на шматки танк окупантів (відео)

Росіяни обшили свій танк листами металу, щоб захистити від ударів БпЛА, але пілот знайшов вразливе місце з боку гармати.

Related video

Військовослужбовці 46-ї окремої аеромобільної бригади (ОАеМБр) Десантно-штурмових військ Збройних сил України ефектно знищили танк-сарай Збройних сил Російської Федерації за допомогою FPV-дрона. Відповідні кадри було опубліковано в Telegram-каналі підрозділу.

На відео український дрон-камікадзе летить назустріч російському танку, що рухається. Броню танка окупанти обшили листами металу для захисту від БпЛА, однак це їм не допомогло — безпілотник завдав точного удару по бронетехніці, спричинивши потужну детонацію, частини бойової машини розлетілися в різні боки.

"По-перше, це красиво", — прокоментували відео в 46-ї ОАеМБр ДШВ ЗСУ.

Український дрон ефектно підірвав російський танк-сарай

Нагадаємо, військовослужбовці 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша Збройних сил України збили в Донецькій області новий російський ударний безпілотник літакового типу "Молния" за допомогою FPV-дрона.

Також повідомлялося, що український FPV-дрон знищив під Харковом гібрид тягача з ракетами для атак на підводні човни. Транспорт поєднував у собі корпус старого Т-72Б і не менш стару пускову установку для протичовнових ракет — РБУ-6000 "Смерч-2".