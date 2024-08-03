Замена литию: безанодная твердотельная батарея выдерживает 800 циклов
Батареи нового типа применят в бытовой электронике, медицинских устройствах, электромобилях, сетевых накопителях, а также в аэрокосмической и оборонной промышленности.
Американский производитель твердотельных батарей ION Storage Systems (ION) создал аккумулятор, достигший 800 циклов заряда-разряда без необходимости сжатия или изменения объема. Об этом сообщает Interesting Engineering.
Сочетание керамического электролита нового поколения и уникальной архитектуры элементов позволило создать безанодную, несжимающую литий-металлическую батарею, которая может работать с высоким уровнем стабильности при температуре 25°C.
Компания утверждает, что ее безанодная технология обеспечивает безопасную и мощную альтернативу традиционным литий-ионным батареям. Элементы SSB также устраняют необходимость в менее экологичных материалах, таких как графит, благодаря использованию революционной трехмерной керамической структуры.
Простая конструкция замены литий-ионных аккумуляторов ION может значительно ускорить внедрение SSB ION в таких приложениях, как бытовая электроника, медицинские устройства, электромобили, сетевые накопители, а также аэрокосмическая и оборонная промышленность.
Первые крупные клиенты получат свои заказы в конце 2024 года, так как производитель готов начать масштабное производство запатентованных твердотельных батарей. ION также сотрудничает с различными государственными учреждениями, чтобы продемонстрировать жизнеспособность твердотельных батарей в очень сложных условиях.
В июне ION заявила, что получит 20 миллионов долларов от Агентства перспективных исследовательских проектов Министерства энергетики США (ARPA-E) в рамках трехлетнего партнерства на сумму 40 миллионов долларов с несколькими партнерами по коммерциализации мирового класса. Компания также установила партнерские отношения с Saint-Gobain, одним из крупнейших в мире поставщиков керамики, стекла и материалов, чтобы ускорить коммерциализацию высокопроизводительного безанодного SSB ION.
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