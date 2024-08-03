Заміна літію: безанодна твердотільна батарея витримує 800 циклів

Батареї нового типу застосують у побутовій електроніці, медичних пристроях, електромобілях, мережевих накопичувачах, а також в аерокосмічній та оборонній промисловості.

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Американський виробник твердотільних батарей ION Storage Systems (ION) створив акумулятор, який досяг 800 циклів заряду-розряду без необхідності стиснення або зміни обсягу. Про це повідомляє Interesting Engineering.

Поєднання керамічного електроліту нового покоління та унікальної архітектури елементів дало змогу створити безанодну, нестисливу літій-металеву батарею, що може працювати з високим рівнем стабільності за температури 25°C.

Компанія стверджує, що її безанодна технологія забезпечує безпечну та потужну альтернативу традиційним літій-іонним батареям. Елементи SSB також усувають необхідність у менш екологічних матеріалах, таких як графіт, завдяки використанню революційної тривимірної керамічної структури.

Проста конструкція заміни літій-іонних акумуляторів ION може значно прискорити впровадження SSB ION у таких додатках, як побутова електроніка, медичні пристрої, електромобілі, мережеві накопичувачі, а також аерокосмічна та оборонна промисловість.

Перші великі клієнти отримають свої замовлення наприкінці 2024 року, оскільки виробник готовий почати масштабне виробництво запатентованих твердотільних батарей. ION також співпрацює з різними державними установами, щоб продемонструвати життєздатність твердотільних батарей у дуже складних умовах.

У червні ION заявила, що отримає 20 мільйонів доларів від Агентства перспективних дослідницьких проєктів Міністерства енергетики США (ARPA-E) в рамках трирічного партнерства на суму 40 мільйонів доларів з кількома партнерами з комерціалізації світового класу. Компанія також встановила партнерські відносини з Saint-Gobain, одним із найбільших у світі постачальників кераміки, скла та матеріалів, щоб прискорити комерціалізацію високопродуктивного безанодного SSB ION.

Раніше ми писали, що Надсекретний об'єкт з виробництва ядерної зброї перетворять на сонячну електростанцію. За час своєї роботи підприємство виробило дві третини плутонію, необхідного для програми створення ядерної зброї США.