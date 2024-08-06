Перехватывает американские MQ-9 Reaper: раскрыты интересные детали о Shahed-238 Power Jet

Новые иранские БПЛА с головкой самонаведения могут поражать движущиеся цели в воздухе, однако у них есть слабые места.

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Иранские беспилотные летательные аппараты Shahed-238 Power Jet способны перехватывать американские разведывательно-ударные беспилотники MQ-9 Reaper. Об этом пишет портал Army Recognition со ссылкой на просочившиеся документы с характеристиками БПЛА.

Сообщается, что Shahed-238 был представлен в трех вариантах, созданных для разных миссий. Базовая версия предназначена для обычных целей. Более продвинутая модель оснащена инфракрасной головкой самонаведения (IIR) в носовой части. Такие БПЛА используют инерциальную и спутниковую навигацию, а также оснащены головкой самонаведения, которая позволяет наносить более точные удары по движущимся целям. Еще одна модель, возможно, оснащенная пассивной противорадиолокационной головкой самонаведения, нацеливается на вражеские радиолокационные системы.

Как отмечают в издании, утечка показывает, что Shahed-238 с тепловой головкой самонаведения может атаковать цели как на земле, так и в воздухе. Особое внимание в документах уделяется случаю, когда Shahed-238 перехватил американский БПЛА MQ-9 Reaper.

Авторы статьи подчеркнули, что Shahed-238 напоминает Shahed-136, однако отличается двигательной установкой. В отличие от Shahed-136, в котором используется поршневой двигатель, Shahed-238 оснащен мини-турбореактивным двигателем Toloue-10, который весит больше и расположен внутри планера, что уменьшает пространство для перевозки топлива. Эти особенности в сочетании с увеличенной скоростью, приводят к снижению выносливости БПЛА.

Технические характеристики дрона Shahed-238:

длинна — 3,5 метра;

размах крыльев — 3 метра;

скорость — до 600 км/ч;

ударная скорость — более 700 км/ч;

максимальная высота полета — примерно 9 144 метра;

продолжительность полета — 2 часа;

максимальный взлетный вес — 380 килограмм;

система наведения — GPS/INS и GNSS.

Напомним, в декабре 2023 года Иран опубликовал новые качественные фотографии своего реактивного дрона-камикадзе Shahed-238. Тогда аналитики отметили, что из-за реактивного двигателя БПЛА обрел не только преимущества, но и серьезные недостатки, таких как уязвимость перед ПВО.

В январе 2024 года в информационном пространстве Украины также появились сообщения о том, что новый иранский реактивный дрон-камикадзе Shahed-238 якобы был сбит украинскими силами ПВО.