Украина производит в год вдвое больше БПЛА, чем могут США, — СМИ

По данным Defense One, сейчас производственные мощности США значительно уступают украинским. После окончания войны этот потенциал может быть направлен на европейский и североамериканский рынок.

Related video

Американские производители дронов не смогут быстро удовлетворить потребности армии США в случае войны, если Пентагон не увеличит поддержку этого сектора. Спрос на беспилотники вырос после успешного использования их Украиной, где после полномасштабного вторжения России начали изготавливать в год миллион дронов для военных целей. Об этом пишет издание Defense One.

ежегодно производят миллион

В свою очередь, по оценкам экспертов, американские компании пока не могут производить и половину от этого количества. Речь идет лишь о нескольких тысячах дронов в месяц, тогда как Украина тратит до 10 тысяч дронов ежемесячно (данные по состоянию на май 2023 года).

Сейчас в армии США есть одна программа по созданию квадрокоптеров с выделенным финансированием — Short Range Reconnaissance (SRR). Две компании, Skydio и Teal, конкурируют за контракт SRR Tranche 2, обещая производить тысячи беспилотников в месяц. Однако этого недостаточно для значительного увеличения общего объема производства.

На мировом рынке благодаря государственной поддержке доминирует китайский производитель DJI — это 70% дронов.

Американское военное руководство признает, что увеличение заказов на дроны может снизить их стоимость и повысить производственные мощности.

По мнению экспертов, США нужно стимулировать внутренний рынок из-за высокого спроса, чтобы поддержать производителей и уменьшить зависимость от китайских поставщиков. Однако догнать Китай в производстве дронов быстро не удастся из-за сильной промышленной базы последнего.

"Когда вы смотрите на Украину, сейчас они строят сумасшедшие мощности для создания беспилотников. После завершения российско-украинской войны появятся производственные мощности, которые в свою очередь будут направлены на европейский и, возможно, даже североамериканский рынок", — сказал Хендрик Бедекер, аналитик отрасли дронов европейской аналитической компании Drone Industry Insights.

Напомним, 31 июля заместитель министра по вопросам стратегических отраслей и промышленности Украины Анна Гвоздяр заявила, что Украина может производить три миллиона дронов в год.

1 августа министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Украина впервые объявила тендер на закупку FPV-дронов отечественного производства.