Україна виготовляє на рік вдвічі більше БПЛА, ніж можуть США, — ЗМІ

За даними Defense One, нині виробничі потужності США значно поступаються українським. Після закінчення війни цей потенціал може бути спрямований на європейський і північноамериканський ринок.

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Американські виробники дронів не зможуть швидко задовольнити потреби армії США у разі війни, якщо Пентагон не збільшить підтримку цього сектору. Попит на безпілотники зріс після успішного використання їх Україною, де після повномасштабного вторгнення Росії почали виготовляти на рік мільйон дронів для військових цілей. Про це пише видання Defense One.

Своєю чергою, за оцінками експертів, американські компанії поки що не можуть виробляти й половину від цієї кількості. Йдеться лише про кілька тисяч дронів на місяць, тоді як Україна витрачає до 10 тисяч дронів щомісяця (дані станом на травень 2023 року).

Наразі в армії США є одна програма зі створення квадрокоптерів із виділеним фінансуванням — Short Range Reconnaissance (SRR). Дві компанії, Skydio і Teal, конкурують за контракт SRR Tranche 2, обіцяючи виробляти тисячі безпілотників на місяць. Однак цього недостатньо для значного збільшення загального обсягу виробництва.

На світовому ринку, завдяки державній підтримці, домінує китайський виробник DJI — це 70% дронів.

Американське військове керівництво визнає, що збільшення замовлень на дрони може знизити їхню вартість і підвищити виробничі потужності.

На думку експертів, США потрібно стимулювати внутрішній ринок через високий попит, щоб підтримати виробників і зменшити залежність від китайських постачальників. Проте наздогнати Китай у виробництві дронів швидко не вдасться через сильну промислову базу останнього.

"Коли ви дивитеся на Україну, зараз вони будують божевільні потужності для створення безпілотників. Після завершення російсько-української війни з'являться виробничі потужності, які своєю чергою будуть спрямовані на європейський і, можливо, навіть північноамериканський ринок", — сказав Гендрік Бедекер, аналітик галузі дронів європейської аналітичної компанії Drone Industry Insights.

Нагадаємо, 31 липня заступниця міністра з питань стратегічних галузей та промисловості України Анна Гвоздяр заявила, що Україна може виробляти три мільйони дронів на рік.

1 серпня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Україна вперше оголосила тендер на закупівлю FPV-дронів вітчизняного виробництва.