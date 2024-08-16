Стал опаснее для ВС РФ: эксперт оценил дрон "Баба Яга" с лазерными боеприпасами (фото)

Новый боеприпас с лазерным наведением позволяет БПЛА уничтожать врага с высоты, недостижимой для стрелкового оружия, считает эксперт.

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Российские оккупанты недавно показали фото захваченного беспилотника-бомбардировщика типа "Баба Яга", оснащенного снарядом с лазерным наведением. Новое украинское оружие оценил канадский физик и эксперт по дронам с ником DanielR на своей странице в социальной сети X.

Эксперт тщательно изучил снимки нового боеприпаса и сделал соответствующий рисунок. По его оценкам, общая длинна снаряда составляет примерно 52 сантиметра, а диаметр — 10 сантиметров. Он также выделили три основные секции боеприпаса.

Новый украинский боеприпас имеет три секции Фото: Twitter/DanielR

В носовой части расположен центральный оптический детектор. Эксперт обратил внимание на шесть оптических элементов, предположив, что это детекторы или излучатели. Судя по темному цвету, они работают в инфракрасном диапазоне. В этой же части боеприпаса, вероятно, находится батарея и электроника.

Визуалицация носовой части нового боеприпаса ВСУ Фото: Twitter/DanielR Визуалицация носовой части нового боеприпаса ВСУ Фото: Twitter/DanielR

Эксперт полагает, что оптические элементы нужны для лазерного наведения и выявления лазерного света, отраженного целью. Цель должна обозначаться лазером, установленным на БПЛА. Еще одна возможная функция оптики — измерения расстояния до цели для воздушного подрыва.

"По сравнению с другими ракетами, оптика выглядит относительно простой и легкой, это предполагает, что она предназначена для короткой дальности. Кроме того, наличие недорогих, но мощных лазеров может снизить потребность в дорогой оптике", — отметил автор публикации.

Недорогой лазерный модуль Фото: Twitter/DanielR

В центре снаряда, по словам физика, размещена осколочная боевая часть. Эта зона покрыта рифлением. По словам эксперта, концептуально боевая часть похожа на другие снаряды, в частности используемые в украинском беспилотнике "Лютый".

Боевая часть боеприпаса Фото: Twitter/DanielR

В хвостовой части можно заметить четыре небольших рулевых крыла, которые отвечают за направление полета. Хвост также, вероятно, содержит ракетный двигатель, обеспечивающий достаточную скорость воздуха, чтобы крылья стали эффективными. По мнению эксперта, крылья могут быть изготовлены из того же материала, что и печатные платы.

Визуалицация хвостовой части нового боеприпаса ВСУ Фото: Twitter/DanielR Визуалицация хвостовой части нового боеприпаса ВСУ Фото: Twitter/DanielR

Подводя итог, эксперт заключил, что этот боеприпас мог быть разработан специально для БПЛА, летающих на высоте до 1000 метров. Он отметил, что украинские дроны типа "Баба Яга" часто работают на высоте 100 метров, из-за чего в них легко попасть со стрелкового оружия. Однако на высоте 1000 метров их будет сложнее сбить.

Напомним, подразделения ВС РФ в Херсонской области применяют "Баба Яга", чтобы отправлять провизию на острова на Днепре под Херсоном. К БПЛА пристраивают бутылки с водой, еду и отправляют через реку. Аналогичные функции выполняет надводный беспилотник, которые получили российские войска для войны на юге Украины.

Кроме того, в Российской Федерации утверждают, что Силы обороны Украины атакуют противника беспилотными летательными аппаратами типа "Баба Яга" с тыла, а также используют эти дроны для разминирования.