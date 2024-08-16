Став небезпечнішим для ЗС РФ: експерт оцінив дрон "Баба Яга" з лазерними боєприпасами (фото)

Новий боєприпас із лазерним наведенням дає змогу БПЛА знищувати ворога з висоти, недосяжної для стрілецької зброї, вважає експерт.

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Російські окупанти нещодавно показали фото захопленого безпілотника-бомбардувальника типу "Баба Яга", оснащеного снарядом із лазерним наведенням. Нову українську зброю оцінив канадський фізик і експерт із дронів із ніком DanielR на своїй сторінці в соціальній мережі X.

Експерт ретельно вивчив знімки нового боєприпасу і зробив відповідний малюнок. За його оцінками, загальна довжина снаряда становить приблизно 52 сантиметри, а діаметр — 10 сантиметрів. Він також виділив три основні секції боєприпасу.

Новий український боєприпас має три секції Фото: Twitter/DanielR

У носовій частині розташований центральний оптичний детектор. Експерт звернув увагу на шість оптичних елементів, припустивши, що це детектори або випромінювачі. Судячи з темного кольору, вони працюють в інфрачервоному діапазоні. У цій же частині боєприпасу, ймовірно, розташована батарея та електроніка.

Візуаліцація носової частини нового боєприпасу ЗСУ Фото: Twitter/DanielR Візуаліцація носової частини нового боєприпасу ЗСУ Фото: Twitter/DanielR

Експерт вважає, що оптичні елементи потрібні для лазерного наведення і виявлення лазерного світла, відбитого метою. Ціль має позначатися лазером, встановленим на БПЛА. Ще одна можлива функція оптики — вимірювання відстані до цілі для повітряного підриву.

"Порівняно з іншими ракетами, оптика виглядає відносно простою і легкою, це передбачає, що вона призначена для короткої дальності. Крім того, наявність недорогих, але потужних лазерів може знизити потребу в дорогій оптиці", — зазначив автор публікації.

Недорогий лазерний модуль Фото: Twitter/DanielR

У центрі снаряда, за словами фізика, розміщена осколкова бойова частина. Ця зона покрита рифленням. За словами експерта, концептуально бойова частина схожа на інші снаряди, зокрема ті, що використовуються в українському безпілотнику "Лютий".

Бойова частина боєприпасу Фото: Twitter/DanielR

У хвостовій частині можна помітити чотири невеликих рульових крила, які відповідають за напрямок польоту. Хвіст також, імовірно, містить ракетний двигун, що забезпечує достатню швидкість повітря, щоб крила стали ефективними. На думку експерта, крила можуть бути виготовлені з того самого матеріалу, що й друковані плати.

Візуаліцація хвостової частини нового боєприпасу ЗСУ Фото: Twitter/DanielR Візуаліцація хвостової частини нового боєприпасу ЗСУ Фото: Twitter/DanielR

Підбиваючи підсумок, експерт дійшов висновку, що цей боєприпас міг бути розроблений спеціально для БПЛА, що літають на висоті до 1 000 метрів. Він зазначив, що українські дрони типу "Баба Яга" часто працюють на висоті 100 метрів, через що в них легко влучити зі стрілецької зброї. Однак на висоті 1 000 метрів їх буде складніше збити.

Нагадаємо, підрозділи ЗС РФ у Херсонській області застосовують "Баба Яга", щоб відправляти провізію на острови на Дніпрі під Херсоном. До БПЛА прилаштовують пляшки з водою, їжу і відправляють через річку. Аналогічні функції виконує надводний безпілотник, які отримали російські війська для війни на півдні України.

Крім того, у Російській Федерації стверджують, що Сили оборони України атакують противника безпілотними літальними апаратами типу "Баба Яга" з тилу, а також використовують ці дрони для розмінування.