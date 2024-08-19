Учится на примере войны в Украине: как Китай создает оружие против дронов США (фото)

Российско-украинская война стала "поворотным моментом" для производителей антидронов в КНР, утверждает один из китайских производителей.

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Китай наращивает усилия по производству оружия против беспилотных аппаратов и испытывает его в ходе регулярных учений, в частности учитывая уроки войны в Украине. Об этом пишет газета South China Morning Post (SCMP).

Сообщается, что китайские СМИ регулярно публикуют статьи о западном оружии против БПЛА. К примеру, официальная военная газета КНР выпустила материал о британской лазерной системе DragonFire, которая уже прошла успешные испытания. Кроме того, в Китае освещают использование антидронов на войне в Украине и на Ближнем Востоке. В одной из таких публикаций китайские эксперты пришли к выводу, что армия, которая будет эффективно противостоять БПЛА, сможет "лучше перехватить инициативу на поле боя".

Солдат НОАК целится во время учений по борьбе с БПЛА Фото: SCMP

В статье говорится, что сейчас Китай преуспевает в создании антидроновых систем для внутреннего рынка. По словам одного из сотрудников компании Jindowin, специализирующейся на технологиях борьбы с дронами, рынок "процветает", а война РФ против Украины стала "поворотным моментом" для китайских производителей.

"На наш бизнес влияют международные ситуации, такие как российско-украинская война, во время которой широко использовались беспилотники. Беспилотники нашей страны потрясающие, а раз есть копье, должен быть и щит", — сообщил производитель антидронов.

Китайские комплексы РЭБ Фото: SCMP

Представитель Jindowin утверждает, что экономическая система КНР помогает снизить затраты и производить "высококачественную и недорогую продукцию", обеспечивая нужные цепочки поставок. При этом он подчеркнул, что у компании нет зарубежного рынка, а ее товары обычно используются для обеспечения внутренней безопасности. Гражданские беспилотники пользуются большой популярностью в Китае, однако их использование строго ограничивается в период проведения политических мероприятий различного уровня.

Как отмечают в издании, антидроновые системы могут сыграть важную роль в потенциальном конфликте в Тайваньском проливе. Ранее США заявляли о намерении развернуть тысячи беспилотников, устроив "беспилотный ад", если Пекин атакует остров. В свою очередь власти Тайваня работают над собственной системой защиты от БЛПА, выделив в этом году на нее 156 миллионов долларов.

Китайская стстстема против БПЛА Фото: SCMP

Напомним, еще в прошлом году китайские военные ученые из Национального университета оборонных технологий в городе Чанша заявили, что добились огромного прорыва в технологии лазерного оружия. По их словам, лазерное оружие теперь может работать "бесконечно" благодаря новой системе охлаждения, которая полностью устраняет накопление отходящего тепла.

Ранее силы армии Китая также продемонстрировали станцию отслеживания цепочки данных и создания помех RCT195B, которую можно установить на грузовик и выдвинуть на линию фронта. Система предназначена для нацеливания на линии передачи данных противника и оснащена логопериодической дипольной антенной (LPDA) со сверхширокой полосой пропускания (UWB).