Вчиться на прикладі війни в Україні: як Китай створює зброю проти дронів США (фото)

Російсько-українська війна стала "поворотним моментом" для виробників антидронів у КНР, стверджує один із китайських виробників.

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Китай нарощує зусилля з виробництва зброї проти безпілотних апаратів і випробовує її під час регулярних навчань, зокрема з огляду на уроки війни в Україні. Про це пише газета South China Morning Post (SCMP).

Повідомляється, що китайські ЗМІ регулярно публікують статті про західну зброю проти БПЛА. Наприклад, офіційна військова газета КНР випустила матеріал про британську лазерну систему DragonFire, яка вже пройшла успішні випробування. Крім того, в Китаї висвітлюють використання антидронів на війні в Україні та на Близькому Сході. В одній із таких публікацій китайські експерти дійшли висновку, що армія, яка буде ефективно протистояти БПЛА, зможе "краще перехопити ініціативу на полі бою".

Солдат НВАК цілиться під час навчань із боротьби з БПЛА Фото: SCMP

У статті йдеться про те, що зараз Китай досягає успіху у створенні антидронових систем для внутрішнього ринку. За словами одного зі співробітників компанії Jindowin, що спеціалізується на технологіях боротьби з дронами, ринок "процвітає", а війна РФ проти України стала "поворотним моментом" для китайських виробників.

"На наш бізнес впливають міжнародні ситуації, такі як російсько-українська війна, під час якої широко використовувалися безпілотники. Безпілотники нашої країни приголомшливі, а раз є спис, має бути і щит", — повідомив виробник антидронів.

Китайські комплекси РЕБ Фото: SCMP

Представник Jindowin стверджує, що економічна система КНР допомагає знизити витрати і виробляти "високоякісну і недорогу продукцію", забезпечуючи потрібні ланцюжки постачання. При цьому він наголосив, що у компанії немає зарубіжного ринку, а її товари зазвичай використовують для забезпечення внутрішньої безпеки. Цивільні безпілотники користуються великою популярністю в Китаї, проте їхнє використання суворо обмежується в період проведення політичних заходів різного рівня.

Як зазначають у виданні, антидронові системи можуть зіграти важливу роль у потенційному конфлікті в Тайванській протоці. Раніше США заявляли про намір розгорнути тисячі безпілотників, влаштувавши "безпілотне пекло", якщо Пекін атакує острів. Зі свого боку влада Тайваню працює над власною системою захисту від БЛПА, виділивши цього року на неї 156 мільйонів доларів.

Китайська система проти БПЛА Фото: SCMP

Нагадаємо, ще торік китайські військові вчені з Національного університету оборонних технологій у місті Чанша заявили, що досягли величезного прориву в технології лазерної зброї. За їхніми словами, лазерна зброя тепер може працювати "нескінченно" завдяки новій системі охолодження, яка повністю усуває накопичення тепла, що відходить.

Раніше сили армії Китаю також продемонстрували станцію відстеження ланцюжка даних і створення перешкод RCT195B, яку можна встановити на вантажівку і висунути на лінію фронту. Система призначена для націлювання на лінії передачі даних противника і оснащена логоперіодичною дипольною антеною (LPDA) з надширокою смугою пропускання (UWB).