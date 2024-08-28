В России готовят выпуск беспилотных вертолетов: как их собираются использовать

В производстве вертолетов-беспилотников заинтересованы российские спецслужбы и корпорация "Росатом", утверждают разработчики.

Related video

В российском АО "Горизонт" заявили о намерении производить в Ростове-на-Дону беспилотные вертолеты со второго квартала 2025 года. Об этом пишет "Деловая Газета.Юг" со ссылкой на генерального директора предприятия Дмитрия Григорьева.

Глава компании утверждает, что БПЛА-вертолеты будут применяться в нескольких сферах. По его словам, в таких аппаратах заинтересованы российские спецслужбы, в частности для мониторинга линейных объектов и участков. Кроме того, компания намерена сотрудничать в государственной корпорацией "Росатом".

Вторым заявленным направлением стали грузовые перевозки, а третьим — выполнение задач в сельскохозяйственной сфере. При этом Дмитрий Григорьев подчеркнул, что "реалии сегодняшнего дня" ограничивают использование гражданской авиации в сфере АПК Ростовской области России.

Важно

Сбить легче, чем Shahed-136: эксперт рассказал, почему ВСУ не угрожает беспилотный "Термит" (видео)

В АО "Горизонт" отметили, что для реализации первых этапов производства нужно не менее 500 млн рублей. Часть средств выделит сама компания, а часть будет из регионального и федерального Фонда развития промышленности. Глава предприятия также не исключает, что проект могут поддержать партнеры компании из Беларуси.

"Я думаю, что в 2025 году мы вновь заявим о себе как производитель российского беспилотного вертолета", — заявил Дмитрий Григорьев.

Напомним, в Москве прошла выставка HeliRussia-2024, в рамках которой был представлен модернизированный разведывательно-ударный беспилотный вертолет Hunter от белорусской компании "КБ Беспилотные Вертолеты".

Кроме того, российская Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), которая входит в госкорпорацию "Ростех", представила на выставке форума "Армия-2024" беспилотный транспортный самолет внеаэродромного базирования С-76 (БТС-ВАБ).