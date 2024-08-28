У Росії готують випуск безпілотних вертольотів: як їх збираються використовувати

У виробництві вертольотів-безпілотників зацікавлені російські спецслужби та корпорація "Росатом", стверджують розробники.

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У російському АТ "Горизонт" заявили про намір виробляти в Ростові-на-Дону безпілотні вертольоти з другого кварталу 2025 року. Про це пише "Деловая Газета.Юг" з посиланням на генерального директора підприємства Дмитра Григор'єва.

Очільник компанії стверджує, що БПЛА-вертольоти застосовуватимуться в кількох сферах. За його словами, у таких апаратах зацікавлені російські спецслужби, зокрема для моніторингу лінійних об'єктів і ділянок. Крім того, компанія має намір співпрацювати з державною корпорацією "Росатом".

Другим заявленим напрямом стали вантажні перевезення, а третім — виконання завдань у сільськогосподарській сфері. Водночас Дмитро Григор'єв наголосив, що "реалії сьогодення" обмежують використання цивільної авіації у сфері АПК Ростовської області Росії.

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В АТ "Горизонт" зазначили, що для реалізації перших етапів виробництва потрібно щонайменше 500 млн рублів. Частину коштів виділить сама компанія, а частина буде з регіонального та федерального Фонду розвитку промисловості. Глава підприємства також не виключає, що проєкт можуть підтримати партнери компанії з Білорусі.

"Я думаю, що 2025 року ми знову заявимо про себе як виробник російського безпілотного вертольота", — заявив Дмитро Григор'єв.

Нагадаємо, у Москві відбулася виставка HeliRussia-2024, у межах якої було представлено модернізований розвідувально-ударний безпілотний вертоліт Hunter від білоруської компанії "КБ Безпілотні Вертольоти".

Крім того, російська Об'єднана авіабудівна корпорація (ОАК), яка входить до держкорпорації "Ростех", представила на виставці форуму "Армія-2024" безпілотний транспортний літак позааеродромного базування С-76 (БТС-ВАБ).